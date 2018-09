'Moju kći je napala kiselinom, hoće li sutra doći s bombom?'

Nepoznata starija žena u četvrtak je na ribarnici u Puli napala prodavačicu i njenu kći solnom kiselinom. Ostali prodavači su u šoku i ističu da se sličan incident u Puli nikad dosad nije dogodio.

- Psihički bolesna žena prosula je kiselinu na prodavačicu oko 10 sati. Uletjela je unutra s vrećicom u kojoj je imala bocu solne kiseline. Bila je tu i policija i obavila očevid - rekla je djelatnice ribarnice koja je vidjela napad.

Druga djelatnica kaže da je gospođa žene htjela zaliti kiselinom, ali one su se branile. Jednoj ženi navodno je zalila ruke, a drugu je zalila po majici.

- Ja sam već 30 godina na ovoj ribarnici i nikad ovako nešto nisam vidjela. Ljudi su znali vikati, tući se, ali ovo se dosad nije dogodilo. Ne znam što bih rekla, sad me jako strah. Nas srećom nisu taknuli, rekla je žena koja radi na obližnjem štandu.

Svjedokinja napada izjavila je kako je napadačica kupila svježu ribu i otišla, ali se ubrzo vratila:

- Žena je psihički bolesna vjerojatno. Kupila je svježu ribu i otišla kući. Potom se vratila i napala ih solnom kiselinom. Ovo je kao da živimo u Teksasu - kazala je.

Majka napadnute prodavačice kaže da je napadačica vikala na žene na štandovima:

- Ona je uletjela s vrećicom sa solnom kiselinom. Moja kći ju je odgurnula, a ona je vikala je k*rvo, moram ići popiti terapiju, pusti me. U kojem svijetu mi živimo? Hoće li ta žena sutra doći s nožem, s bombom...? Ja svoje dijete ne puštam više da ovdje radi. Dobili smo tablete za smirenje, u šoku sam. Kći mi je na hitnoj, na obradi. Rekli su nam da je napadačica psihički bolesnik. Pitaju me hoće li ju tužiti ili ne, meni to ne znači ništa. Oni će sutra nju pustiti i ona ili bilo tko drugi može opet sutra tu doći...