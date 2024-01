'Molim vas, posijedio sam, ne jedem i ne spavam. Umrijet ću ako ostanem u tom zatvoru'

Molim vas, ne jedem, ne spavam, sav sam posijedio, ako ostanem u tom zatvoru ja ću umrijeti. Samo želim biti sa zaručnicom i obitelji i pristat ću na sve uvjete koje odredi sud. Pristajem na sve, ako mi odredite kućni pritvor uz nanogicu, neću nos proviriti vani i držati ću se svih mjera opreza, zavapio je Dorian Mraković, kojemu sude zbog optužbi da je Kristijanu Knegi pomogao u ubojstvu Tomislava Sablje (41). Pri tome nije mogao suspregnuti suze, no sudsko vijeće svejedno je njemu i Knegi produljilo istražni zatvor u kojemu se obojica nalaze punih devet mjeseci.

Naime, Kristijana Knegu, voditelju zaštitara u noćnom klubu Ritz terete da je da je 22. travnja 2023. u prostorijama noćnoga kluba Ritz u Ulici Florijana Andrašeca u Zagrebu s četiri hica ubio bivšeg Uskokova optuženika Tomislava Sablju. Mrakovića terete da je Knegi dao pištolj kojim je Sabljo ubijen. Obojica su se na početku suđenja izjasnili da se ne osjećaju krivima, a na jučerašnjem ročištu sud je dopunski saslušao vještakinju sudske medicine dr. Vedranu Petrovečki.

Sud je, prije svega, zanimalo koja je prostrijelna rana žrtvi zadana prva te na koji su način vještaci to utvrdili, kao i je li smrt nastupila upravo nakon te prve ozljede.

Analizirali snimke nadzornih kamera

- Prilikom izrade nalaza i mišljenja balistički vještak i ja analizirali smo snimke nadzornih kamera na kojima je jasno vidljiva dinamika zadobivanja ozljeda. Iz tih snimki proizlazi da je Sabljo zadobio dvije prostrijelne rane dok je bio sučelice s okrivljenim i već nakon prve prostrijelne ozljede Sabljo pada i rotira se. Ta prva prostrijelna ozljeda ozljeđuje aortu, desnu pretklijetku, desno pluće, desnu stranu ošita i jetru te desni bubreg - pojasnila je vještakinja te dodala da je ta prva ozljeda sama za sebe mogla dovesti do smrti.

- I da nije bilo drugih ozljeda, ova prva bi sigurno dovela do smrtnog ishoda, možda ne trenutno, no vrlo brzo - kazala je.

Knego i Mraković, koji su detaljno iznosili obrane u tužiteljstvu, na sudu nisu imali ništa za dodati te nisu željeli odgovarati na pitanja. Knego je u svojoj obrani u tužiteljstvu naveo kako mu je žao što se to dogodilo, no da je u pitanju bilo tko će izaći živ iz toga kluba.

- Kao zaštitar radim više od 18 godina i sve sam situacije rješavao na miran način, a tako sam pokušao riješiti i ovu situaciju. Te večeri na posao sam došao oko 22 sata te sam negdje tijekom noći zamijetio da je u klub došao Tomislav Sabljo s društvom - pričao je Knego.

Saznao je da se jedan od redara zakačio sa Sabljom te da postoji mogućnost da Sabljo ima oružje kod sebe.

- Htio sam izbjeći tenzije pa sam rekao Marku da zamijeni Josipa te izašao i nazvao Jadranka J. da dođe u klub smiriti Sablju jer sam znao da su u ok odnosima i Ivana M. Pitao sam Josipa što je to bilo sa Sabljom, a on je rekao da ga nije pustio u VIP bez narukvice te da je Sabljo bio bezobrazan, arogantan i bahat. Pitao sam ima li Sabljo pištolj, a on je rekao da to nije vidio - prisjećao se Knego.

Nakon što je do njegove pozicije došao Dorian pitao ga je ima li oružje kod sebe jer je znao da je lovac i nosi oružje uvijek sa sobom te mu rekao da je Sabljo možda naoružan u klubu.

'Sabljo je bio alkoholiziran i agresivan'

- Rekao je da ima u autu i da ide po pištolj. Dorian je izašao, a ja sam se fokusirao na Sablju, koji je bio agresivan, stalno se naguravao s nekim iz svoga društva, mahao rukama... - govorio je. Izašao je iz kluba dočekati Jadranka i Ivana te mu je prišao Dorian, od kojeg je uzeo pištolj i vratio se u klub.

- Čuo sam da netko panično viče: 'Šank, šank!' i vidio Sablju kako se nagurava s nekim iz svojeg društva. Nasrnuo je i na mene i opsovao me. Vikao je: 'Di je pištolj, daj mi pištolj'. tad sam se malo odmaknuo i vidio kako mu s lijeve strane prilazi netko sa srebrnim revolverom. Ne znajući što će dalje biti, izvukao sam oružje, repetirao ga i usmjerio u pod. Sabljo se derao da će nas sve pobiti i pokušavao uzeti pištolj. Vidio sam kako netko vadi pištolj iz džepa i daje ga Sablji u ruku - rekao je Knego. Napravio je korak unazad i povikao: "Baci pištolj!"

- Vidio sam kako se Sablji diže desna ruka prema meni, kako je pištolj usmjeren prema meni, kako mu se napreže mišić na ruci... Ispalio sam hitac i poslije mi je sve u magli - tvrdi Knego, koji Sablju zna iz medija te nisu imali nikakvu "povijest".

U trenutku dok je to prepričavao u tužiteljstvu, Knego je bio vidno uznemiren, tražio je vode, drhtalo mu je tijelo i tresle su se ruke.

Na pitanje je li prepoznao kakav je to revolver Sabljo imao, kazao je da je riječ o tzv. "kokot oružju", koje je odmah spremno za pucanje i razorne je snage.

- Da sam, ne daj Bože, njime upucan, odmah bih ostao mrtav - rekao je. Sablju je, prije ovog događaja, znao iz viđenja.

- Iz medija sam znao da je sposoban za sve i svašta i da nije miroljubiv - pojasnio je Knego. U trenutku kad je prvi put zamijetio pištolj kod Sabljina prijatelja ništa mu nije bilo jasno, čak je pomislio da u klubu ima više pištolja.

- Iskreno mi je žao što se ovo dogodilo, nije mi lako, ne bih nikome želio da mu se ovo dogodi - dodao je za kraj.

'Žao mi je. Uništio sam i svoj život'

Dorian Mraković na sudu je kratko kazao da mu je strašno žao što se ova tragedija dogodila.

- Žao mi je pokojnika i svih koji pate zbog onoga što se dogodilo. Uništio sam svoj život i živote svoje obitelji - rekao je Mraković. Kobne večeri na posao u Ritz došao je oko ponoći.

- Imali smo jednu intervenciju. U jednom trenutku Knego me pitao imam li pištolj u autu. Rekao sam mu da imam, a Knego je rekao da ga donesem. Pitao sam ga zašto, a on je odgovorio da samo donesem. Otišao sam do auta po pištolj i pred klubom vidio nekoliko dečki koje ne poznajem. Knego me pozvao sa strane i rekao da mu dam pištolj. Podigao sam jaknu, a Knego je uzeo pištolj - ispričao je Mraković.

Više je puta ponovio kako mu uopće nije palo na pamet da bi Knego mogao napraviti neku glupost jer je zaštitar, voditelj, šef u Bilić-Eriću te nije dijete.



- Vraćali smo se prema svojim pozicijama u klubu, a za Knegom je išao ovaj čovjek koji je bio ispred kluba. Nisam imao pojma da će se Knego s nekim sukobiti niti da bilo tko u klubu ima oružje. Knego mi je rekao da netko zove 'šank'. Tamo je bilo nekakvo naguravanje... Vidio sam da netko uzima jaknu sa separea i da ima pištolj u ruci. Uhvatila me panika, počeo sam se odmicati natrag... Planirao sam, čim se sve smiri, tražiti od Knege pištolj i otići kući. Čuo sam pucnjeve, ali nisam vidio tko puca - govorio je Mraković, koji je u panici prvo legao, a zatim se sakrio u garderobi. Izašao je iz kluba, gdje mu je gazda kluba rekao da je Knego pucao u čovjeka.

- Knego je stajao s oružjem u ruci. Pitao sam ga je li normalan i što je to učinio, a on je odgovorio da je ovaj potegnuo pištolj na njega. Uzeo sam mu pištolj, spustio čekić, spremio ga i pobjegao. Bio sam u tolikom strahu da nisam znao kuda vozim, nisam se znao ni vratiti doma. Nije mi bio plan ništa prikrivati nego sam bio u panici. Nazvao sam svog odvjetnika i poznanika iz policije i sam došao javiti se - kazao je Mraković, koji Sablju od ranije nije poznavao.

Kako nije bilo drugih dokaznih prijedloga, na sljedećem ročištu u petak biti će završni govori tužiteljstva i obrane.