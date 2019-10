'Molimo za razumijevanje, naše legitimno pravo je štrajkati!'

Štrajk prosvjetara se nastavlja i u ponedjeljak. Nema nastave u tri županije: Primorsko - goranskoj, Međimurskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.



U petak su pred Muzejom iluzija u Zagrebu sindikati su na konferenciji za medije objavili koje škole štrajkaju.

- Mi smo došli pred Muzej iluzija jer smo dobili poziv od premijera da razgovaramo o zaostajanju plaća, a kako nismo dobili ni mjesto ni vrijeme, mi smo odlučili premijera potražiti ovdje - istaknuli su upitavši Vladu jesu li iluzije vjerovati da su zaposlenici u sustavu odgoja i obrazovanja važni za društvo te da će Vlada ispoštovati svoje obveze koje je sama zacrtala i prema Europskoj komisiji.

- Prema strategiji koju su donijeli plaće su do 2018. trebale biti izjednačene s prosječnom plaćom zaposlenika u javnim služabama. Do sada već svaki građanin zna da ovime što je premijer najavio (povećanje osnovice plaće za 6, 12 posto svim javnim i državnim službenicima, op.a.) ne samo da će se izjednačiti plaće i da će Vlada svoje obveze ispuniti nego mi padamo još niže. I to je neprihvatljivo - istaknula je Ana Tuškan iz Sindikata učitelja.

Što se tiče nadoknade nastave, obzirom da su najavili štrajk do daljnjeg, naglasili su kako niti jedan učenik neće ostati bez propuštenih sati.

- Upute će doći na vrijeme i svi će znati na vrijeme kada i kako će biti nadoknade. Naravno da će, ukoliko se štrajk nastavi, nadoknade morati biti - poručili su iz sindikata.

Još se čeka objava hoće li se štrajk nastaviti i dalje te u kojim županijama u utorak neće biti nastave.

