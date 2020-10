Monstrumi iz Hrvatske koji su zgrozili Njemačku: 'Ubio sam sina da moja bivša pati za njim'

Ubojstvo u njemačkom Emmeringu, gdje je u četvrtak Hrvat (30) mačetom presudio svom bratu, samo je posljednji u nizu brutalnih zločina

<p>Nisam imao namjeru pucati ni u koga. Želio sam se suočiti sa svojom bivšom partnericom no iznenadio sam se kada sam u stanu vidio njezinog novog partnera. Tada mi se sve smračilo. Bilo je kao da sam u transu. Počeo sam kao robot pucati na sve strane, kazao je na suđenju 2018. godine Dražen Dakić. </p><p>On je osuđen na doživotni zatvor zbog ubojstva svog 6-godišnjeg sina Darija, 34-godišnjeg partnera svoje bivše partnerice Ekaterine i 29-godišnje rođakinje u rujnu 2017. u Villingendorfu. Tužitelji tvrde da se Dakić nije mogao pomiriti s činjenicom da ga je njegova partnerica Ekaterina u veljači prošle godine ostavila i pobjegla s njihovim sinom. Ekaterina i dječak koji je trebao krenuti u školu su se skrivali od Dakića no on ih je našao.</p><p>Ekaterinu je navodno poštedio kako bi cijeli život patila za sinom. Dakić je pobjegao a policija je pokrenula opsežnu potragu za njim. Blokirali su cijelu regiju i tražili ga naoružani do zuba sa psima po okolnim šumama. Jedan prolaznik ga je vidio pet dana kasnije i pozvao je policiju. Dakić se zatim predao bez otpora.</p><h2>Pokušao je manipulirati i na suđenju</h2><p>- Optuženikove poremećaje ličnost ne mogu liječiti lijekovi - rekao je na sudu vještak Charalabos Salabasidis. Dakića je opisao kao manipulatora koji za sve optužuje druge. </p><p>- On se tako ponaša cijeli život. On ima određene poremećaje ličnosti u kojima ima paranoje, asocijalnosti i nestabilnosti. Alkohol, konzumacija kanabisa i traume iz rata ne igraju nikakvu ulogu. Činjenica da četiri godine nije pio alkohol pokazuje da se može svladati i vladati samim sobom - tvrdi psihijatar.</p><p>Prilikom prvog razgovora Dakić mu je rekao da je ubio partnera svoje bivše žene i njezinu rođakinju, ali ne i svojeg sina. </p><p>Rekao je da je sina (6) ubio čovjek koji je došao na vrata i uzeo mu oružje. U drugom razgovoru je priznao da je lagao i rekao je da je ubio sina. U sina je pucao tri puta iz blizine. Tužitelj je pitao kako se to može objasniti budući da je Dakić tvrdio da je agresiju i bijes osjećao samo prema bivšoj partnerici i njezinom novom partneru.</p><p>Psihijatar smatra da to nije bio samo izraz brutalnosti već je optuženi time pokazao odlučnost i snagu da ispuni ono što je planirao.</p><h2>Hrvat izbo ženu pred djecom</h2><p>Kad ju je ubo, pukla je oštrica noža duga 20 centimetara. Ta činjenica samo govori koliko je taj napad bio nasilan, rekao je za Bild tužitelj Dominik Mies nakon što je u veljači 2020. godine u mjestu Bad Soden-Salmünster Slavonac Rudolf H. ubio svoju suprugu, Splićanku Brigittu. Susjedi su čuli svađu i vrisak žene te su pozvali policiju. U stanu je u trenutku zločina bilo njihovih dvoje djece.</p><p>Reanimacija nije uspjela i mogli su jedino utvrditi vrijeme smrti. Rudolf je nakon svega pobjegao. Policajci su u pomoć pozvali kolege u helikopteru, koji je 40-ak minuta kružio nad mjestom.</p><p>Ipak, Rudolf se pojavio u postaji u Aschaffenburgu te su ga odmah zatvorili. Pretpostavlja se da je suprug loše prihvatio ženin zahtjev za razvod braka.</p><p>U petak su ga osudili na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva.</p><p>Ta žena je bila sjajna, uvijek sretna i nasmijana. Muž je došao nekoliko puta po nju i činio nam se ljubomoran. Znam samo da su se vjerojatno željeli razvesti. Ovo nas je jako pogodilo - rekao je Brigittin kolega s posla u lokalnim termama, u kojima je provela godinu dana.</p><p>Neslužbeno doznajemo da je patila zbog obiteljskog nasilja još dok su živjeli u Hrvatskoj. </p><p>- Bio je kod mene godinama. Radio je bez prekida. Također, trenirao je kickbox i u mojem klubu. Dok je radio u našoj tvrtki, nikad nismo imali nikakve primjedbe ni pritužbe na njegov rad. Bio je miran i povučen te nismo imali problema s njim. Prije nekoliko godina dao je otkaz i otišao raditi u Njemačku. Ne znam što mu je bilo tamo, nisam mu poznavao ženu. Herman je imao licencu za zaštitara. To znači da ga se moralo redovito provjeravati. To vam izgleda ovako. Svake tri godine se radi obvezna provjera koja se sastoji od zdravstvenog pregleda, različitih psihotestova itd. Svaki put je bio kako treba i nije pokazivao nikakve anomalije. Radio je i u drugim zaštitarskim tvrtkama, i to kao pratnja novca. To znači da je rukovao oružjem, a i za to je morao proći provjere. Bio je zaštitar, sportaš, redovito pod nadzorom i psihotestovima. Ovo je neočekivano - rekao nam je vlasnik zaštitarske tvrtke i Hermanov bivši poslodavac.</p><h2>Izbo ženu 24 puta</h2><p>Zemaljski sud u Munchenu u studenom 2018. osudio je na doživotnu zatvorsku kaznu Josipa B.(44) koji je u studenom 2017. ubio svoju suprugu Marinu B. (43).</p><p>- Ubijena je pokazala nevjerojatnu strpljivost prema svojem suprugu. Čak 25 godina je trpjela brutalnosti, ljubomoru i alkoholizam. Kada mu je rekla da je dosta i da želi okončati brak on ju je izbo nožem, 24 puta - rekao je pri izricanju presude sudac u Münchenu koji je Josipa Brkića (44) osudio na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti pomilovanja nakon 15 godina odsluženja kazne.</p><p>Josip je izricanje kazne slušao bez emocija.</p><p>Josip i Marina su se vjenčali 1992. godine u Hrvatskoj i dobili su tri sina. Josip je zlostavljao Marinu i njihovog najstarijeg sina, a jednom je bez povoda nožem zaklao njihovog psa. Smetalo mu je naime što je njihov ljubimac lajao. Nakon što je otišao u prijevremenu mirovinu, Josip je počeo još više piti. Marina se zbog toga morala brinuti da obitelj ima novaca za život.</p><p>Godine 2016. je otišla u München gdje je radila kao kuharica i čistačica u dječjem vrtiću. Josip ju je slijedio i obećao da više nikada neće piti te da će pronaći posao. No uskoro se vratio starim navikama. Marinu je tukao i pio je. U rujnu 2017. toliko ju je jako udario da je ostala gluha na jedno uho. Udario ju je jer joj je kasnio vlak podzemne željeznice i došla je nešto kasnije s posla nego obično.</p><p>Marina je 24. studenog 2017. godine rekla Josipu da se mora vratiti u Hrvatsku. Oko 4 sata ujutro krenula je na posao, a on ju je slijedio. Sa sobom je uzeo kuhinjski nož. Razgovarao je s njom, a ona je ostala pri svojem zahtjevu. Kada je htjela krenuti dalje ubio ju je nasred ulice.</p><p>Ubadao ju je tako jako u prsa da joj je slomio neke kosti. Kada je došla policija, stajao je pored mrtvog tijela svoje supruge i pušio. Josip je suđenje pratio uglavnom vrlo nezainteresirano. </p><p>- Možda budete jednom shvatili da niste uništili samo život svoje supruge nego i svoje djece - poručio je sudac Josipu</p>