Slavonac ubio suprugu nožem u srce: 'Činio se ljubomoran...'

Njemački policajci uveli su jučer Rudolfa Hermana (42), Slavonca kojega sumnjiče za ubojstvo žene Brigitte, u njihov stan u mjestu Bad Soden-Salmünster. Vezanih ruku i hladnog lica samo je šutio.

Odjenuli su ga u bijeli kombinezon kako slučajno naknadno ne bi kompromitirao mjesto strašnog zločina.

Pokušali su rekonstruirati tijek zločina, trenutak u kojem je ženi dvaput zario nož u tijelo, no on u tome nije htio sudjelovati. No to mu nije pomoglo i sudac istrage okružnog suda Gelnhausen ga je pritvorio zbog sumnje na ubojstvo iz niskih pobuda.

- Kad ju je ubo, pukla je oštrica noža duga 20 centimetara. Ta činjenica samo govori koliko je taj napad bio nasilan - rekao je za Bild tužitelj Dominik Mies. Prema do sada objavljenim informacijama, Brigitta je ubijena u utorak oko 5 sati. Susjedi su čuli svađu i vrisak žene te su pozvali policiju.

Ubojstvo zbog razvrata

- Mama, krvariš! - vrištala su djeca u dobi od 15 i 13 godina.

Žena je samo klonula u kuhinji, gdje su je pronašli policajci i Hitna pomoć. Reanimacija nije uspjela i mogli su jedino utvrditi vrijeme smrti. Rudolf je nakon svega pobjegao. Policajci su u pomoć pozvali kolege u helikopteru, koji je 40-ak minuta kružio nad mjestom.

Ipak, Rudolf se pojavio u postaji u Aschaffenburgu te su ga odmah zatvorili. Nisu željeli otkrivati je li tad priznao zločin. Pozadina sukoba još je potpuno nejasna, rečeno je bilo ujutro nakon ubojstva, ali se pretpostavlja da je suprug loše prihvatio ženin zahtjev za razvod braka.

- Nisam sposoban sad razgovarati. Teško nam je - kratko je samo rekao član Brigittine obitelji iz Splita.

Što će biti s djecom, o kojoj su brigu preuzele njemačke institucije, nije nam znao reći.

- Ta žena je bila sjajna, uvijek sretna i nasmijana. Muž je došao nekoliko puta po nju i činio nam se ljubomoran. Znam samo da su se vjerojatno željeli razvesti. Ovo nas je jako pogodilo - rekao je Brigittin kolega s posla u lokalnim termama, u kojima je provela godinu dana.

Neslužbeno doznajemo da je patila zbog obiteljskog nasilja još dok su živjeli u Hrvatskoj. Jednom je završila u bolnici na Firulama.

- Dok su tu bili, Rudolf je bio dobar momak. Trenirao je kickbox i znam da je bio električar. Bio je nedavno s djetetom kod svojih u Slavoniji i onda otišao za Njemačku - kaže obiteljski prijatelj upućen u situaciju.

Herman je trenirao kickbox u jednom splitskom klubu. Razgovarali smo s njegovim starim trenerom.

- Nisam uopće registrirao da je to on. Duboko sam potresen. Bio je divan dečko koji je kod mene trenirao, sjećam se da je došao iz unutrašnjosti. Radio je u jednoj zaštitarskoj tvrtki, oženio se... Kad sam čuo za ovo, uopće nisam mogao vjerovati.

'Miran i povučen'

Pamtim ga kao discipliniranog i odgovornog dečka. Bio je fin i uredan. Ja sam tad, ima od toga više od 15 godina, držao boks i kickbox klub Marjan na Trsteniku. Kasnije sam ga prepustio nekim momcima. Sjećam se Rudolfa jer je bio izuzetno kulturan. Na njemu se nije moglo primijetiti ništa agresivno. Bio je više rekreativac, imao je možda jedan ili dva meča, a i to zato što su ga nagovorili. Kod mene je kroz dvoranu znalo prolaziti dosta polusvijeta koji bi vidjeli da tu ne pripadaju pa bi otišli. Nisam podržavao takve likove. Za razliku od njih, Rudolf je bio maksimalno pristojan. Baš me šokiralo. Evo, moja supruga je radila za pultom boksačkog kluba. I ona govori da je bio čist, uredan i pristojan. Momak za primjer - kaže nam Željko Nešić. Razgovarali smo i s vlasnikom zaštitarske tvrtke u kojoj je Herman godinama radio.

- Bio je kod mene godinama. Radio je bez prekida. Također, trenirao je kickbox i u mojem klubu. Dok je radio u našoj tvrtki, nikad nismo imali nikakve primjedbe ni pritužbe na njegov rad. Bio je miran i povučen te nismo imali problema s njim. Prije nekoliko godina dao je otkaz i otišao raditi u Njemačku. Ne znam što mu je bilo tamo, nisam mu poznavao ženu. Herman je imao licencu za zaštitara. To znači da ga se moralo redovito provjeravati. To vam izgleda ovako. Svake tri godine se radi obvezna provjera koja se sastoji od zdravstvenog pregleda, različitih psihotestova itd.

Redovito na psihotestovima

Svaki put je bio kako treba i nije pokazivao nikakve anomalije. Radio je i u drugim zaštitarskim tvrtkama, i to kao pratnja novca. To znači da je rukovao oružjem, a i za to je morao proći provjere. Bio je zaštitar, sportaš, redovito pod nadzorom i psihotestovima. Ovo je neočekivano - rekao nam je vlasnik zaštitarske tvrtke i Hermanov bivši poslodavac.

Hermanova majka i sestra su potresene.

- Što mislite kako mi je? Neću uopće razgovarati o tome, ne znam ništa - kratko je poručila majka. Ni njegova sestra nije htjela razgovarati.

Oboje su živjeli u Splitu

Herman je godinama radio kao zaštitar u Splitu. Kako nam kaže njegov bivši poslodavac, redovito je polagao psihotestove i na njima nikad nisu bile otkrivene nikakve anomalije. Trenirao je kickbox u splitskim klubovima. Navodno je razlog za ubojstvo bio zahtjev za razvodom braka, s čim se Herman nije mogao pomiriti. Djeca su vrištala: ‘Mama, krvariš!’.