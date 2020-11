Mora platiti 30.500 kuna zbog maske: 'Mogli su ga opomenuti, ovako pile granu na kojoj sjede'

SLOVO ZAKONA Pravnici su zgroženi kaznom koju je dobio Igor Poljak iz Rijeke jer je skinuo masku. Nakon što smo objavili priču Vlada najavljuje blaže kazne za tvrtke

<p>Evo, ja sam iza pleksiglasa. Tako sam bio i kad se ušetao inspektor. Ako sam ja dobio kaznu, onda trebaju i svi u Saboru koji govore bez maski iza pleksiglasa. Kaže nam <strong>Igor Poljak</strong> u svojoj maloj trgovini zdrave hrane u Rijeci.</p><p>Nakon što smo u subotu objavili priču da je kažnjen s 30.500 kuna jer nije imao masku u trgovini kad je došao inspektor civilne zaštite, dobio je podršku i građana, ali i pravnika koji ističu da takvo kažnjavanje nema smisla.</p><p>Poljaku je inspektor došao prije više od mjesec dana, kad mjere nisu bile tako rigorozne, a prekršajni nalog je dobio u četvrtak. Njegova tvrtka u kojoj je on jedini zaposleni treba platiti 20.000 kuna, on osobno 10.000 kuna, a još 500 kuna su troškovi postupka. Jer iako još nema kazni za građane, ima za tvrtke.</p><p>- Idem na sud. Ako to platim, mogu staviti ključ u bravu - uzbuđeno nam kaže zabrinut za svoju egzistenciju. Jer trgovina hrani cijelu obitelj.</p><p>Kako nam je objasnio, inspektor je došao pred kraj radnog vremena kad je skinuo masku i počeo spremati za zatvaranje. U prostoru nije bilo kupaca. Ima dezinficijens, upozorenje da svi kupci nose masku, on je nosi. Ne pušta više od dvije osobe u trgovinu. Ukratko, kaže da se rigorozno pridržava svih mjera svjestan opasnosti od korona virusa kako bi zaštitio i sebe i druge. I inspektor mu je rekao da će samo evidentirati da nije nosio masku, a onda mu je stigao nalog za plaćanje.</p><h2>Još ih je dobilo takve kazne </h2><p>- Umalo nisam pao u nesvijest. Oni su mene kaznili kao da sam veliki trgovački lanac, nemam to odakle platiti - kaže nam u nevjerici i nada se da će sud uvažiti njegove argumente.</p><p>Pročelnik riječkog područnog ureda Civilne zaštite <strong>Matko Škalamera</strong> nam je rekao da je to još minimalna kazna koja je izrečena. I da oni ne mogu postupati drugačije jer su to propisane kazne u Zakonu o sustavu Civilne zaštite. I otkriva nam da Poljak nije jedini, da su napisali još takvih kazni!</p><p>Odvjetnik <strong>Mario Medak</strong> vidi pogrešku u tome što taj zakon ne predviđa opomene iako one postoje u prekršajnom zakonu.</p><h2>Piljenje grane na kojoj sjede </h2><p>- Kazne moraju biti takve da poštuju ljudsko dostojanstvo. Cilj kažnjavanja ne bi trebalo biti uništavanje poduzetnika jer se ista svrha može postići i opomenom. A to se moglo u ovakvim slučajevima. Ovako kažnjavati poduzetnike zbog takvih prekršaja je piljenje grane na kojoj sjede svi koji primaju plaću iz proračuna i donose propise - kaže Medak.</p><p>Neslužbeno smo iz Vlade saznali da će kazne za poduzetnike biti ublažene sa zakonom koji će sutra biti na sjednici Vlade. Trebale bi biti i opomene.</p>