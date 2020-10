'Moraju biti pronađeni oni koji su ugrozili istragu o aferi Janaf'

<p>Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost <strong>Nikša Vukas </strong>rekao je u srijedu kako pucanje mjera vezano uz koruptivnu aferu Janaf, nije ubrzalo prekid istrage poručivši da moraju biti pronađeni i kažnjeni pojedinci koji su ugrozili tu istragu. </p><p>"Ono što smo čuli od pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova, DORH-a i Sigurnosno-obavještajne agencije, je da prekidom samih istražnih radnji je taj proces doveden do kraja i da je rješenje o istrazi bilo napisano. Pucanje mjera, koje svakako nije dobro na neki način, nije ubrzalo prekid istrage... Već je rješenje bilo napisano i to je ono što je bitno", rekao je Vukas novinarima nakon sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u Saboru.</p><p>Naveo je i kako su na Odboru tražili da MUP i DORH provedu sve radnje da se detektiraju sve osobe koje su pustile van informacije i da se takve stvari više ne događaju.</p><p>Poručio je i da su na sjednici od predstavnika MUP-a i DORH-a čuli rezime o toj istrazi - da je rađena 10 mjeseci i da za to vrijeme nije došlo do pucanja mjera i sl.</p><p>Vukas je rekao i da članovi saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost nisu zadovoljni što je došlo do curenja informacija, ali da jesu odgovorima nadležnih institucija jer je 10 mjeseci taj izvid bio tajan.</p><p>"Nismo zadovoljni da su mjere pukle 10 sati prije uhićenja Dragana Kovačevića i ostalih i to je ono što je u cijelomu postupku sporno", naglasio je.</p><p>Na novinarski upit ima li potrebe za osnivanjem saborskog istražnog povjerenstva o tom slučaju korupcije, Vukas je rekao kako smatra da to nije gotovo do kraja dok se ne nađe pojedinac koji je te informacije pustio van.</p><p>"Bit današnjeg sastanka je da pojedinci koji su ugrozili 10 mjesečni rad moraju biti pronađeni i kažnjeni", rekao je Vukas.</p>