Ravnateljica USKOK-a o aferi Janaf: 'Uhićivati pa onda utvrđivati, to se tako ne radi!'

Glavna državna odvjetnica i ravnateljica USKOK-a danas će na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost odgovarati na pitanja vezano uz curenje informacija iz istraga afera Vjetroelektrane i Janaf.

<p>Glavna državna odvjetnica <strong>Zlata Hrvoj-Šipek </strong>i ravnateljica USKOK-a<strong> <span class="aCOpRe"><span>Vanja Marušić</span></span></strong> prije sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost odgovarale su na pitanja vezana uz curenje informacija iz istraga.</p><p> - Naloženo je od strane USKOKA policiji da se zajedno radi na otkrivanju počinitelja kaznenog djela zloporabe položaja ili odavanja tajnih klasificiranih informacija. Nije tako jednostavno otkriti otkuda to curi, jedna je stvar indicija, a drugo je prikupljanje valjanih dokaza uz pomoć kojih bi se osoba koja odaje informacije mogla dovesti pred sud. - rekla je <strong>Marušić.</strong></p><p>Osvrnula se i na kritike da su uhićenja <strong>Dragana Kovačevića i Kreše Peteka</strong> trebala biti izvršena čim je došlo do navodne primopredaje mita.</p><p> - Uhićivati pa onda utvrđivat koje je kazneno djelo - to se tako ne radi. Ne može policija ni DORH ni USKOK slušati nekoga samo zato što se to nama htjelo. Da biste ishodili nalog za slušanje morate prikupiti dovoljno materijala koje ćete predstaviti sudu. Da to nismo učinili, sud nam ne bi odobrio slušanje osumnjičenog pa ne bi ni došlo do uhićenja. - objasnila je <strong>ravnateljica USKOK-a.</strong></p><p>Govoreći o predmetima o korupciji i organiziranom kriminalu, glavna državna odvjetnica komentirala je izjave odvjetnika osumnjičenih u korupcijskim aferama.</p><p> - Ja vas pitam, kada u optužnici ne bi bilo dokaza o krivičnim radnjama, bi li Sudbeno vijeće potvrdilo optužnice? Ne bi. - rekla je <strong>Hrvoj-Šipek</strong> i dodala da izjave političara i predsjednika u javnosti o radu DORH-a i USKOK-a štete ugledu tih institucija, ali da Državno odvjetništvo nikad nije komentiralo izjave političara jer se 'radi samo o njihovim izjavama'.</p><p>- Doživjeli smo prozivanja da smo nesposobni, nestručni, to me podosta razočaralo. U DORH-u rade ljudi koji se trude svojim radom i znanjem i odgovornošću učinkovito progoniti počinitelje kaznenih djela... Da li smo mi supermeni? Nismo. I mi smo ljudi. Radimo greške, spremni smo priznati ih i ispraviti... Bez podrške građana, medija, javnosti, taj posao ne možemo raditi sami. - kaže <strong>Hrvoj-Šipek.</strong></p><p>Komentirala je i razrješenje<strong> </strong>zamjenice zagrebačkoga županijskog državnog odvjetnika, <strong>Mirele Alerić Puklin</strong>, čiji je suprug <strong>Goran Puklin</strong> osumnjičen da je sakrio 4,5 milijuna kuna uhićenom direktoru Janafa <strong>Draganu Kovačeviću.</strong></p><p> - Naravno da to škodi ugledu DORH-a ali ono što smo mi utvrdili je da je jasno da njezin posao i rad nemaju nikakve veze s radom na predmetima USKOK-a. - izjavila je <strong>glavna državna odvjetnica.</strong></p><p>Upitana je je li premijer trebao biti obaviješten o tajnim istragama i izvidima.</p><p> - Državno odvjetništvo postupa u skladu sa zakonom u Ustavom. Državno odvjetništvo niti ja kao glavna državna odvjetnica nemamo obvezu obavještavati premijera o istragama. Naravno, Državno odvjetništvo surađuje s policijom i sa SOA-om i kad bismo došli do podataka ugroze nacionalne sigurnosti, to bismo razmotrili i onda bi svaka od tih institucija donijela odluku o obavještavanju. Vlada nema ništa s tim - objasnila je.</p><p>Dodala je i da je koronavirus pogodio i DORH, zbog čega su morali promijeniti organizaciju rada.</p><p> - Državno odvjetništvo se nalazi na neki način u mini reformi. Otkazali smo neke stručne skupove zbog koronavirusa. Zbog toga sam odlučila da sa svojim suradnicima obiđem županijska državna odvjetništva, da vidimo kako rade. Kakvi su rezultati rada. Namjera mi je sastaviti jedno izvješće i o tome izvijestiti ministra uprave. Što se tiče rada i organizacije rada, to je bilo različito od jednog državnog odvjetništva do drugog. Uspjelo se održati ažurnost, rješavao se jedan značajan dio predmeta iz ranijih godina. Kako će biti u drugoj polovici godine, jako je teško reći. Imamo ljude u samoizolaciji, pojavilo se u USKOK-u. U kojoj mjeri će to utjecati na rad i rezultate je teško prognozirati. - završila je <strong>Hrvoj-Šipek.</strong></p>