Moraju li vam trgovci vratiti eure ako plaćate u kunama?

Od 1. siječnja 2023. Hrvatska je ušla u europodručje, a euro je službena novčana jedinica. No, razdoblje dvojnog optjecaja traje sve do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata.

To znači da sve do 14. siječnja se prilikom gotovinskih transakcija istodobno, uz euro, može koristiti i gotov novac kune kao zakonsko sredstvo plaćanja.

Na društvenim mrežama se pojavila informacija kako se često kupcima vraćaju i kune, no prema odluci Ministarstva financija to je dozvoljeno.

Primatelj plaćanja dužan je za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura. No, ako primatelj plaćanja nije u mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura, stoji na stranici Ministarstva financija.

To bi se primjerice odnosilo na trgovine u ruralnim i slabije naseljenim mjestima, čiji je pristup bankama ograničen te na druge primatelje plaćanja koji će tijekom razdoblja dvojnog optjecaja ostatak moći vratiti u gotovom novcu kune i gotovom novcu eura ili samo gotovom novcu kune, ako nije moguće ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura.

Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja automati za igre na sreću, automati za zabavne igre te samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga mogu koristiti gotov novac kune ili gotov novac eura.

S druge strane, bankomati i drugi samoposlužni uređaji u bankovnom poslovanju kod isplate isplaćuju isključivo gotov novac eura. Očekuje se da će svih 4.000 bankomata biti prilagođeno i operativno najkasnije do 15. siječnja 2023.

S obzirom na to da je u razdoblju prilagodbe dostupan manji broj bankomata banaka u odnosu na redovno poslovanje, do 15. siječnja 2023. ne naplaćuje se naknada za podizanje gotovine debitnim karticama na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj.



Zamjena kuna u eure bit će moguća tijekom cijele 2023. u bankama te poslovnicama Financijske agencije i HP-Hrvatska pošta d.d., a od 2024. u Hrvatskoj narodnoj banci

Od 1. siječnja 2024. gotov novac kune moći će se zamijeniti za gotov novac eura u Hrvatskoj narodnoj banci, i to novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovanice do kraja 2025. godine tj. do isteka tri godine od dana uvođenja eura.

