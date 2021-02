Tu je preko cijele sobe nastala rupa u podu. Ispod laminata bi trebala biti betonirana podloga s armaturom, građevinar sam i to jako dobro znam, no podloge na tom mjestu nema. Kad hodam preko tog mjesta poda mnom se pod uvija. Ispod je sigurno rupa. Tu pak uza zid u kuću ulazi voda, isto se događa i u smočnici i kuhinji gdje su se pločice podigle od zida. Priča nam i pokazuje Josip Hajdinjak (43) iz Male Gorice kod Petrinje, posljedice novih pojava uslijed potresa koje su pogodile obiteljsku kuću u kojoj stanuje s majkom Ankicom (60), bratom Ivicom (32) i njegovom suprugom Sandrom (32), te njihovom kćerkicom Petrom (4).

Zbog ulaska vode kuća više nije sigurna i obitelj se morala iseliti u kontejner. Uz to nakon potresa je došlo i do naglog slijeganja tla, a time i jednog dijela kuće.

- Tu se ulegnula zemlja, vidi se pokraj kuće kao da se nekakav kanal pod zemljom otvorio prema našoj kući gdje je i temelj popucao i zid je popucao na kuhinji i smočnici, a pukotine se šire. Prednja strana kuće visi prema tome mjestu. Geotehničar je bio, no niti on nam sada ne može ništa sa sigurnošću reći, možda se kakva podzemna živica urušila, a možda je i prije bila kakva rupetina da se urušila. Ne mora biti da će se išta više pojaviti,a može biti i da dođe do najgorega i da se uruši - govori Josip, dodajući da je malo istraživao i ranije potrese te je došao do spoznaje da je 1909. godine tijekom velikog potresa koji je bio sve porušio, da je tada i nekadašnja crkva Sv. Roka bila kompletno potonula u zemlju, kao i dio groblja, a velike vrtače uočene u šumi su ustvari posljedica toga potresa.

- Voda je u kuću počela ulaziti nakon velikog potresa, tijekom manjih potresa, prije dva do tri tjedna. Najprije je počela ulaziti u kuću u smočnici, a potom smo primijetili i u hodniku i u drugim prostorijama - govori Sandra (32) dodajući da ne se tu ne radi o puno vode, no cijelo vrijeme je voda uz temelj ulazila u kuću.

Sada je stala, no nakon svakog podrhtavanja se dalo primijetiti kako voda ulazi u kuću.

Iako je kuća obitelji Hajdinjak nakon potresa zadobila više oštećenja napukao je luk, pao je zabatni zid, jedan soba se odvaja od ostatka kuće, temelji su popucali na nekoliko mjesta kuća je bila proglašena upotrebljivom i nakon pregleda statičara je dobila zelenu naljepnicu, no nakon što je u nju prodrla voda u ponovljenom pregledu kuća je proglašena privremeno neupotrebljivom te više nije sigurna i obitelj se morala preseliti u kontejnere.

- Kada se voda pojavila tražili smo da se ponovno kuća pregleda, malo su to odugovlačili da li će poslati statičara ili geostatičara i u nedjelju je napokon došao geostatičar koji je nakon pregleda rekao da je kuća privremeno neupotrebljiva. Odmah smo dobili i stambeni kontejner, pripremam ga namještam za boravak jer ću se od sada najviše tu zadržavati zbog četverogodišnje kćerkice Petre - govori Sandra, dodajući da se u kući zadržavaju kratko samo kada idu po stvari, te svekrva u njoj kuha ručak.

Geotehničari su nakon pregleda utvrdili da je ne terenu na kojem se nalazi kuća obitelji Hajdinjak zbog potresa došlo do takozvane likvefakcije tla. To znači da tlo gubi čvrstoću i nosivost pritom prelazeći u tekuće ili polutekuće stanje. Uslijed toga dolazi do nestajanja tla ispod temelja kuće i može doći do oštećenja.

Također su utvrdili da dolazi i do maloga slijeganja koje je dodatna ugroza za nestabilnost objekta.