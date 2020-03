'Moralni tifusari i jugozomboidi su oko nas, a nema cjepiva'

Koliko god smo zadovoljni kako se Stožer nosi sa ovom situacijom u zdravstvenom smislu, nismo zadovoljni brzinom donošenja odluka Vlade koje se odnose na gospodarski dio problema koji je svakodnevno prisutan. Sve više ljudi se prijavljuju na burzu rada, gospodrstvenici ne znaju kakva im je perspektiva, istaknuo je u petak SDP-ov Gordan Maras govoreći o aktualnostima sa govornice u improviziranoj sabornici u podrumu Inine zgrade.

- Mi smo očekivali da će Vlada još jučer predstaviti set mjera koji bi Sabor mogao usvojiti kako bi pomogao gospodarstvenicima i građanima da, kad priođe ova kriza, mogu nastaviti normalno sa svojim aktivnostima. Zato je SDP danas uputio prijedlog devet zakona koji obuhvaćaju prijedloge koje mislimo da je nužno napraviti kako bi zaštitili radna mjesta i građane, da nemamo eksploziju nezaposlenosti i recesije - rekao je Maras.

HSU-ov Silvano Hrelja istaknuo je kako je dobro što su Zavod za mirovinsko osiguranje i ministar financija Zdravko Marić naglasili kako mirovine nisu upitne.

- Imamo nešto manje od 500.000 umirovljenika koji primaju manje od 2500 kuna i njima je doista teško. A i meni je dosta teško reći im kako će im mirovina doći na kućni prag, teško je očekivat da će im poštari nositi pa apeliram da se jave obitelji, susjedima, rodbini da im to učine i da se što manje izlažu riziku - rekao je.

A nakon što su izašli obrisi zakona koje Vlada priprema, a kojim bi se suspendirao Zakon i radu i omogućilo poslodavcima da radnike stave na minimalac bez njihova pristanka, Hrelja je poručio ministru rada Josipu Aladroviću da malo bolje prouči radno zakonodavstvo.

- Kolektivni ugovori su iznad zakona. Ne treba pucati topom na vrapca. Ova situacija iziskuje od sindikata, psolodavaca i vlade da preuzmu odgovornost, sjednu i naprave svojevrsni socijalni pakt, koji će svaki sud poštivati. Iz ove situacije moraju izaći svi ogrebani, ali živi - poručio je.

Mostov Miro Bulj poručio je kako je potrebno hitno otvoriti tržnice kako bi mali poljoprivrednici mogli preživjeti.

- Odmah otvoriti tržnice. Ako se u trgovačkim lancima može prodavati strana roba, mogu se i na otvorenom po svim mjerama naši domaći prozivodi jer je to jedini način da opstanu naši OPG-ovi. Moramo se okrenuti prema vlastitoj proizvodnji - istaknuo je.

Zastupnik Željko Glasnović u svom stilu se obrušio na niz udruga, ljudi, sve one koji su protiv katoličke crkve i ponovno pričao o jugozomboidima i moralnim tifusarima.

- Živimo u vremenu fake newsa i mentalnog korona virusa, a to imamo i u Hrvatskoj. Još kriza nije gotova, nismo štetu procijenili, a neki već sazivaju propast hrvatske države i imaju otvoreni govor mržnje prema katoličkoj crkvi. To je jedna manjina koja nas terorizira, ti moralni tifusari tamo se javljaju po virtualnom svijetu, po mrežama. Imamo nekakav Centar za građansku hrabrost, što je to? Je li to jedna od nevladinih udruga koja prima milijardu i pol kuna iz državnog proračuna? Oni likuju što se srušila crkvu u Palmotićevoj, imamo jednu novinarku, Radu Borić... - galamio je Glasnović sa sabornice pitajući se gdje su svi ti zazivatelji građanskih prava bili kad je on ranjen ležao u Splitu.



- Puštali su vjetrove po zagrebačkim kavanama - rekao je.

Naveo je kako je katolička crkva u Americi izgradila bolnice, da je katolička crkva iz Njemačke u Hrvatsku slala novac za vrijeme Domovinskog rata, hrvatske katoličke misije slale u Hrvatsku milijune, da su hrvatski misionari u Africi svaki dan izloženi opasnosti da budu pogubljeni ili možda žrtve kanibalizma...

- Gdje su sve te feministiknije i što ne idu u Sjevernu Afriku i tamo govore o unakaženju žena, nego tu sjede i nama prosipaju pamet. Nema cjepiva protiv njih niti će biti ikada. Moralni tifusari i antifa krkani se dižu na noge, potajno sazivaju propast države. Ima ih i tu, tu su s nama, sjede s nama, ali su se prerušili. Samo čekaju da propadne država, a tu glume demokrate i kozmopolite. A vama bi nekima bilo draže da ste u kocki, znamo što je tamo bilo, tamo su dosjei vaših suradnika i prethodnika, radili za tajne službe druge države - pričao je pa nastavio:



- Žive u tuđi stanovima, djecu šalju van na školovanje i tim jugozomboidima je uvijek dobro. Kad prođe sve ovo, oni će izaći kao štakori iz brloga i onda možemo uzeti kanader i svetu vodu, to bi se dimilo do slovenske granice, ko Hirošima bi bilo. To je možda spas za ove glave jer cjepiva nemamo. A bolje imati detektor za laž nego kalašnjikov i zapitati se tko to vama govori, neki su se krstili na viljuškaru i sad oko vrata nose križ i medalju sv. Benedikta. I đava može citirati sveto pismo - zaključio je Glasnović.

HSU-ov Silvano Hrelja prozvao ga je za govor mržnje.