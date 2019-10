'Moramo mijenjati društvenu klimu, nije sve negativno...'

U završnoj riječi o izvješću o radu Vlade u Saboru, premijer Andrej Plenković je kazao da će se otvorena pitanja plaća, obrazovanja, uloge sindikata rješavati na dobronamjeran način.

- Svima je u interesu da naši ljudi ne budu potplaćeni, da zaposlenost bude veća i da primjerenije budu nagrađeni za rad koji daju. Ne radi se samo o postotcima i bodovima nego i pitanju produktivnosti, valoriziranja učinka, plaćanja po učinku. To je koncept društva u kojem živimo i sustava u zadnjih 30 godina. To je bit i tu se krije ključ ove vježbe na koju sam pozvao, a to je da nam sindikata pomognu u temeljitoj, stručnoj i vrlo preciznoj raspravi o koeficijentima. To je najsloženije pitanje - kazao je.

Imamo sustav u kojem nitko nije sretan i zadovoljan, a naša je zadaća da nađemo rješenje.

'Ponuda je u okviru mogućeg da ne srušimo sve što smo radili'

- Izlazimo u susret koliko možemo pa čak i na uštrb naših predizbornih obećanja i već usvojenih zakona. Tih ekstra sredstava za koje nei misle da ih ima na prihodovnoj strani jednostavno nema. Oni se mogu namaknuti jedino ako ostavimo taj jedan postotni poen PDV-a - poručio je Plenković.

Naveo je da je nakon učitelja i nastavnika bilo i drugih zahtjeva za povećanje plaća, a vladinim prijedlog je kaže ozbiljan iskorak.

- Ovo je u okviru što možemo u okviru realnih proračunskih mogućnosti da ne srušimo sve što smo radili posljednje tri godine. Ako srušimo u zadnjoj godini mandata sve što smo radili, ne bi bilo osobito mudro i ne bi imalo nikakvog smisla i zato smo osmislili ovakav prijedlog - poručio je premijer.

Poručio je da se mora mijenjati društvena klima, a nada se da će svi skupa raditi da život građana bude bolji, zemlja uređenija i optimističnija.

- Ne kažem da je sve ružičasto, ali mislim da nije baš sve negativno - ustvrdio je premijer.

Kaže da političke stranke i svi drugi akteri moraju raditi na kreiranju ozračja u kojem je više optimizma, a manje pesimizma, jer to ozračje utječe na rezultate. Naveo je da je Hrvatska u proteklih 30 godina riješila sve strateške zadaće, a odgovornost svih koji imaju povjerenje građana jest da pokušaju iznjedriti drukčiju, bolju, manje isključivu Hrvatsku.

- To je po meni tema budućnosti, Hrvatska ni u jednom segmentu ne ide nazad, u ovom internom, koji je slojevit u smislu podjela, moramo činiti više - više tolerancije, više uvažavanja - zaključio je.