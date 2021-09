Radimir Čačić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao slučaj uhićenja Matije Posavca, bivšeg međimurskog župana.

- Ja sam iznenađen, ali mi nije ništa čudno. Predugo sam u politici da bi me tu nešto jako iznenadilo. Meni je potpuno jasno što se tu događalo, radi se o tome da je čovjek jednostavno na funkcijama na kojima je, visokim. Obitelj apsolutno izvanredno situirana. Od svih njegovih dobrih i loših strana ima jednu koja je neupitno dobra, a ta je da nije koruptivan - rekao je Čačić.

- Mediji interpretiraju to na način da je primio 10.000 kuna da bi zaposlio Kobala. Znamo što je naše pravosuđe, znamo što je naša policija. O čemu je riječ? Matija Posavec je osnovao svoju stranku koja se sastoji od njega samog. Ima političku težinu, ima glasove, sam nema iskustva da shvati da su forma i sadržaj jako povezane stvari i da je zakon važna stvar, bez obzira što se tebi čini da su stvari u redu, stvari moraju biti i formalno u redu. Kobal je član upravnog vijeća za županijske ceste, tu se dobiva parsto kuna i kad je ovaj osnovao stranku i išao u kampanju i Kobal mu je rekao – slušaj, Matija, od mene moj doprinos, bez obveze 10.000 kuna i na to je dodao da bi rado ostao u upravnom vijeću, a Matija javlja – riješeno. To nije nikakav posao, to nisu nikakvi novci, nije kupio nekog vijećnika, nego je primio novac za kampanju. Kvaka je u tome da kad bi Matija Posavec malo bolje shvaćao kontekst, nikad takvo nešto ne bi napravio. Zašto? Zato što se to uvijek može tako interpretirati i tu je očito da se ne radi ni o kakvom mitu, radi se o donaciji za kampanju koju je i on morao tako prikazati. Dakle, ništa ne primiti na ruke, sve preko računa - rekao je Čačić.

- Morao bi biti debilan da prizna mito, u njegovoj glavi to sasvim sigurno nije mito. On je tada to primio u kampanji i to nije problem, ali zakoni postoje s razlogom. Svašta se za Matiju Posavca može reći, ali on nije koruptivan. Moraš imati ugrađen čip u glavi da znaš da se zakoni moraju poštovati, ako se misliš baviti politikom - rekao je Čačić za N1.