'Morao sam Trumpu objasniti razliku između HIV-a i HPV-a'

Suosnivač Microsofta Bill Gates izjavio je kako je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu morao objasniti razliku između virusa HIV-a i HPV-a.

- Želio je znati razliku i morao sam mu je objasniti, rekao je Gates.

HPV je, inače, vrlo česta seksualno prenosiva bolest koja uglavnom nema simptome, ali kod nekih ljudi može povećati rizik od raka. HIV je pal virus koji napada imunološki sustav čovjeka i može dovesti do AIDS-a, bolesti od koje je dosad, prema podacima UN-a, umrlo oko milijun ljudi.

