'Moratorij će dobiti samo oni koji plaćaju kredit na vrijeme'

Prije dva tjedna pokrenuli smo inicijativu budući da smo pretpostavili da će kriza progresirati kako bismo vidjeli što možemo napraviti za građane. Zaključili smo da je najjednostavnije napraviti moratorij odnosno odgodu otplate svih kreditnih obaveza za travanj svibanj i lipanj, rekao je Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".

- To vrijedi za sve građane koji su zaključno s 31. danom prosinca bili razvrstani u rizičnu skupinu A, koji su normalno i redovno uplaćivali obaveze te, kao drugi kriterij, za one koji su pogođeni krizom te će im se umanjiti mjesečni prihod.

Adrović je pojasnio kako će to funkcionirati u praksi.

- Svaka će banka imati svoj način, ali ako kredit traje još tri godine i tri mjeseca, s moratorijem bi trebao trajati tri godine i šest mjeseci. Zašto tri mjeseca? Zato što smo vidjeli da svako drugo razdoblje nema smisla.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zašto će na moratorij imati pravo samo A klijenti?

- To je jedna relaksacija propisa koju je donijela Europska agencija za nadzor banaka u Europskoj uniji (EBA) i koja je omogućila svojim A klijentima da mogu to napraviti, a da pritom banke ne formiraju nove gubitke temeljem svakog od tih kredita. To je relativno bezbolno rješenje za banke.

Građane zanima hoće li se banke odreći dijela zarade pa smanjiti kamate na kredite.

- Kada su u pitanju kamatne stope, u Hrvatskoj su one na povijesnom minimumu, 3.1 % iznosi na stambeni kredit i to je najmanje u Europskoj uniji od članica koje nemaju euro. Kamatne stope i dalje će padati, obilje je novca u EU-u i Hrvatskoj. Bile bi još i niže da nije skupo poslovati u Hrvatskoj. Mi imamo najviše regulatorne troškove i obvezne rezerve. Stvorit će se u idućem razdoblju uvjeti za kamatni pad stopa i građani će moći izvući benefite iz toga.

Što s ljudima koji su pod ovrhom?

- To je dio paketa. Sljedeća tri mjeseca nećemo poduzimati mjere da se ovrhe dovrše, one će biti na čekanju pa kad prođu tri mjeseca, idemo dalje. Što se tiče komunikacije s bankama, razgovaramo s HNB-om o proceduri, bit će mailom ili posebnom linijom - završio je Adrović.



