Moratorij nije besplatan: Iznos koji plaćate banci će biti veći Kamate se ne naplaćuju sad, one će se obračunavati i građani će to platiti, ali kod stambenog kredita to stiže tek za 10 godina. Što ga dulje produljujete, trošak je veći, objasnio je Zdenko Adrović iz HUB-a