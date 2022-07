MORH: Moguć pojačan promet zbog prolaska kolone vozila

Izvijestilo je to Ministarstvo obrane (MORH) u srijedu.

Pripadnici, tehnika i vozila iz sastava 1. hrvatskog kontingenta (HRVCON) NATO aktivnosti ojačane budnosti (eVA – enhanced Vigilance Activities) upućuju se u srijedu cestovnim putem u područje aktivnosti u Mađarsku te se do 15 sati očekuje pojačan promet na prometnicama od Karlovca do graničnog prijelaza Goričan.

Dvije kolone oklopnih i drugih vozila te kamiona kretat će se rutom od vojarne "110. brigade Hrvatske vojske" u Karlovcu do Turnja, autocestom do Lučkog te dalje do Ivanje Reke, preko Varaždina i Čakovca do prijelaza Goričan.

Tijekom prolaska kolona vozila na navedenoj relaciji može se očekivati pojačani cestovni promet pa MORH moli građane za strpljenje i razumijevanje.

