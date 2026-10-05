Tijekom provedbe planiranog leta i zbog probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka.
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MORH najavio nove letačke aktivnosti: Evo gdje se sve očekuje probijanje zvučnog zida
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Tijekom provedbe letačkih aktivnosti HRZ-a danas, 5. listopada 2026., od 16 do 18 sati očekuje se probijanje zvučnog zida i pojačana buka, priopćili su iz MORH-a.
Letačke aktivnosti provodit će se na području Ličko-senjske i Zadarske županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.
- Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj - navode.
Tijekom provedbe planiranog leta i zbog probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka.
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