MORH najavio nove letačke aktivnosti: Evo gdje se sve očekuje probijanje zvučnog zida

Tijekom provedbe letačkih aktivnosti HRZ-a danas, 5. listopada 2026., od 16 do 18 sati očekuje se probijanje zvučnog zida i pojačana buka, priopćili su iz MORH-a.

Letačke aktivnosti provodit će se na području Ličko-senjske i Zadarske županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

- Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj - navode.

Tijekom provedbe planiranog leta i zbog probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka.