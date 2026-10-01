Ročnici u Vinkovcima letjeli vojnim helikopterom! Ročnik: 'Ponosni smo što smo letjeli'

Ročnici iz 5. satnije Bojne za temeljno vojno osposobljavanje u vojarni “5. gardijske brigade Slavonski sokolovi” u Vinkovcima danas su sudjelovali u uvježbavanju transporta helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Mi-171Sh, objavilo je Ministarstvo obrane.

Riječ je o segmentu obuke ročnika koja je obogaćena potporom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ­te obuhvaća prebacivanje dijela snaga helikopterom HRZ-a na izdvojene lokacije.

Ovaj dio obuke ročnicima je bio posebno zanimljiv, a instruktori su također izrazili zadovoljstvo pristupom i obukom ročnika.

Prije leta, instruktori na temeljnom vojnom osposobljavanju s ročnicima su odradili pripremu, a tehničar-letač ročnicima je objasnio karakteristike helikoptera i potrebne procedure tijekom leta. Nakon obuke, ročnici su podijelili svoje dojmove.

- Ovo je bilo jedinstveno iskustvo. Znali smo da je let helikopterom dio temeljnog vojnog osposobljavanja, ali uvijek postoji neizvjesnost hoće li nam se stvarno pružiti prilika da to iskusimo. Instruktori i piloti su sve odradili iznimno profesionalno, pripremili nas na sve i nije bilo straha. Zahvalni smo i ponosni što nam je omogućen let helikopterom i što smo sve odradili bez greške - poručio je ročnik Filip Kiš. Ročnik Frane Gilić istaknuo je kako je zahvalan instruktorima i Hrvatskoj vojsci na ovoj jedinstvenoj prilici.

Obuka je zanimljiva i sadržajna, a najviše mi se svidio ovaj dio obuke - dodao je.

Instruktorica na temeljnom vojnom osposobljavanju skupnica Matea Matković istaknula je kako su zadovoljni pristupom ročnika.

- Sljedećeg tjedna krećemo s taktičkim uvježbavanjem uz korištenje simulacijskog sustava MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) u terenskim uvjetima, koje ćemo provesti na vojnom poligonu “Gašinci”. Riječ je o simulacijskom sustavu za realističnu taktičku obuku postrojbi, a ročnici na TVO-u imat će priliku raditi na tome - rekla je.

Ovu aktivnost ročnici s nestrpljenjem iščekuju, s obzirom da je ovo vrhunac njihovog vojnog osposobljavanja u kojem će u praksi iskusiti i provesti sve što su do sad naučili i uvježbavali.

