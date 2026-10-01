Obavijesti

News

Komentari 1
POGLEDAJTE FOTKE

Ročnici u Vinkovcima letjeli vojnim helikopterom! Ročnik: 'Ponosni smo što smo letjeli'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Ročnici u Vinkovcima letjeli vojnim helikopterom! Ročnik: 'Ponosni smo što smo letjeli'
4
Foto: MORH
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sljedećeg tjedna krećemo s taktičkim uvježbavanjem uz korištenje simulacijskog sustava MILES u terenskim uvjetima, koje ćemo provesti na vojnom poligonu, otkrila je instruktorica...

Ročnici iz 5. satnije Bojne za temeljno vojno osposobljavanje u vojarni “5. gardijske brigade Slavonski sokolovi” u Vinkovcima danas su sudjelovali u uvježbavanju transporta helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Mi-171Sh, objavilo je Ministarstvo obrane. 

Riječ je o segmentu obuke ročnika koja je obogaćena potporom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ­te obuhvaća prebacivanje dijela snaga helikopterom HRZ-a na izdvojene lokacije.

Ovaj dio obuke ročnicima je bio posebno zanimljiv, a instruktori su također izrazili zadovoljstvo pristupom i obukom ročnika.

PRESKUPI AVIONI Anušić je kupio ‘gotove’ Rafaele, pa sad plaća milijune eura da opet budu gotovi...
Anušić je kupio ‘gotove’ Rafaele, pa sad plaća milijune eura da opet budu gotovi...

Prije leta, instruktori na temeljnom vojnom osposobljavanju s ročnicima su odradili pripremu, a tehničar-letač ročnicima je objasnio karakteristike helikoptera i potrebne procedure tijekom leta. Nakon obuke, ročnici su podijelili svoje dojmove.

- Ovo je bilo jedinstveno iskustvo. Znali smo da je let helikopterom dio temeljnog vojnog osposobljavanja, ali uvijek postoji neizvjesnost hoće li nam se stvarno pružiti prilika da to iskusimo. Instruktori i piloti su sve odradili iznimno profesionalno, pripremili nas na sve i nije bilo straha. Zahvalni smo i ponosni što nam je omogućen let helikopterom i što smo sve odradili bez greške - poručio je ročnik Filip Kiš. Ročnik Frane Gilić istaknuo je kako je zahvalan instruktorima i Hrvatskoj vojsci na ovoj jedinstvenoj prilici.

Obuka je zanimljiva i sadržajna, a najviše mi se svidio ovaj dio obuke - dodao je. 

SVAKA ČAST! Spašavali živote na Jadranu: Petorica pripadnika Obalne straže dobila posebno priznanje
Spašavali živote na Jadranu: Petorica pripadnika Obalne straže dobila posebno priznanje

Instruktorica na temeljnom vojnom osposobljavanju skupnica Matea Matković istaknula je kako su zadovoljni pristupom ročnika.

- Sljedećeg tjedna krećemo s taktičkim uvježbavanjem uz korištenje simulacijskog sustava MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) u terenskim uvjetima, koje ćemo provesti na vojnom poligonu “Gašinci”. Riječ je o simulacijskom sustavu za realističnu taktičku obuku postrojbi, a ročnici na TVO-u imat će priliku raditi na tome - rekla je. 

Ovu aktivnost ročnici s nestrpljenjem iščekuju, s obzirom da je ovo vrhunac njihovog vojnog osposobljavanja u kojem će u praksi iskusiti i provesti sve što su do sad naučili i uvježbavali.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kako je Bandić bez ovlasti i bez suda 'slomio' štrajk prije 22 godine: 'On ga je i organizirao'
MIKIJEVE KUĆNE ČAROLIJE

Kako je Bandić bez ovlasti i bez suda 'slomio' štrajk prije 22 godine: 'On ga je i organizirao'

Jedini puta kada je Zagrebu prijetila potpuna paraliza zbog štrajka, Milan Bandić nije imao nikakve ovlasti za pregovore i nije bio gradonačelnik. Ali onda je izveo prekonoćni prevrat. Sudionici se 24sata prisjećaju drame...
VIDEO Zapalili škole i vozilo vatrogasaca, ravnatelja polili benzinom! Kaos u Francuskoj
ESKALIRALI PROSVJEDI UČENIKA

VIDEO Zapalili škole i vozilo vatrogasaca, ravnatelja polili benzinom! Kaos u Francuskoj

U Marseilleu je i napadnut ravnatelj, osim što su ga polijevali benzinom delikventi su ga i pretukli.
Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'
TREBAO JE BITI PRSTEN

Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'

Dejan Momirov (83) iz Srbije kao student je kraj Makarske izronio biser. Periske tad nisu bile zaštićene. Zbog tužne sudbine biser je završio u ladici i zaboravio je na njega. Sve dok nije vidio emisiju o ugrozi periski...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026