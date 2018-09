Morski pas napao 13-godišnjeg dječaka: Stanje mu je kritično

U napadu morskog psa u Kaliforniji teško je stradao 13-godišnji dječak. Tinejdžer koji je rano ujutro u subotu otišao roniti u je kritičnom stanju nakon što ga je morski predator dugačak oko tri metra ugrizao za ključnu kost i razderao mu gornji dio torza.

U Kaliforniji je ovih dana počela sezona jastoga, pa je 13-godišnjak otišao u lov. Spašen brzom reakcijom grupe prijatelja koji su u kajaku prolazili pokraj mjesta na kojem se dogodio napad.

Jedan od njih, Chad Hammel čuo je da 13-godišnjak viče: 'Ugrizao me! Ugrizao me!'

Izvukli su dječaka i stavili ga u kajak pritiskom na ozljedu pokušavali zaustaviti krvarenje. Za to vrijeme, ljudi koji su bili na plaži i vidjeli što se dogodilo pozvali su hitnu pomoć. U kratko vrijeme, stigli su spasioci i helikopter koji je prevezao dječaka u Dječju bolnicu Rady.

- Nakon što smo ga izvukli iz mora u kajak, osvrnuo sam se i vidio morskog psa koji je i dalje plivao za nama. Nije htio odustati - prepričao je Hammel.

- Cijela ključna kost mu je bila smrskana. Rekli smo mu da će sve biti u redu i da smo pozvali pomoć. U moru je bilo još ljudi pa sam počeo vikati: Morski pas! Morski pas! - izjavio je za Fox 5 San Diego.

#UPDATE: First look at the scene of a shark attack at Beacon's Beach in Encinitas. Witnesses say a teen boy was airlifted to the hospital. Officials will hold a press conference soon.https://t.co/ewIs1aZVqz pic.twitter.com/NOJeCSe91X