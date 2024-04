'Most će u Hrvatsku donijeti potrebne promjene, a HDZ trebamo baciti u oporbu'

Hrvatska mora postati pravedna, pravna država. Takvom će je Most i učiniti. Stavit ćemo HDZ u oporbu, obračunati se s korupcijom i učiniti Hrvatsku zemljom u koju će se njeni ljudi rado vraćati. Nećemo dopustiti da se hrvatske građane gazi, poručio je odlučno, beskompromisno i principijalno Mostov kandidat za premijera, Nikola Grmoja, gostujući u izbornoj emisiji 24sata. Točno tim epitetima, on opisuje svoju matičnu stranku za koju vjeruje da će na ovim izborima iznenaditi mnoge i briljirati još više nego prije četiri godine. Ankete neprestano Most svrstavaju kao treću političku opciju u Hrvatskoj, a baš na tom "brončanom" mjestu, uz Most neprestano koketiraju Možemo i Domovinski pokret.

