Most je doveo novu 'zvijezdu', bivšeg čelnika 'Narod odlučuje'

Most je uoči parlamentarnih izbora u svoje redove doveo još jedno pojačanje - ekonomskog stručnjaka Zvonimira Troskota.

Troskot je inače poznat i kao bivši nogometni reprezentativac, te kao i čelnik inicijative 'Narod odlučuje' iz koje je naglo otišao nakon navodnog raskola sa Željkom Markić.

NOVO POJAČANJE MOSTA Zvonimir Troskot, stručnjak s velikim međunarodnim iskustvom, bivši nogometni reprezentativac i aktivist ulazi u Most!💪🇭🇷 #Podijeli⬇️⬇️ Objavljuje MOST nezavisnih lista u Utorak, 26. svibnja 2020.

- Dragi moj hrvatski narode, vidim našu zemlju, tako malu, a tako bogatu kulturom, baštinom i tradicijom. Vidim zemlju u kojoj se ostvaruju akademski, športski i umjetnički talenti. Vidim ostvaren potencijal u visokim tehnologijama, inovacijama, proizvodnji, poljoprivredi i šumarstvu naše Hrvatske. Vidim infrastrukturu koja nas spaja i povezuje, vidim zajedništvo u naizgled nespojivom, vidim radost stvaranja u rukama naše generacije i zato baš pristupam Mostu, kako bih svojim talentima doprinio izgradnji vizije ovakve Hrvatske koje ćemo onda prenijeti budućim generacijama - rekao je u svom predstavljanju.

Troskot je poznat po svom preobraćenju 2012. godine nakon kojeg je krenuo njegov aktivizam.

- Ma, rekao bih da sam bio agnostik. Kao nogometaš i kao student proputovao sam svijetom, ulazio u pagode, džamije, sinagoge... imao sam mnoge djevojke raznih vjeroispovijesti – sljedbenicu džainizma, šintoistkinju, šiitkinju, pravoslavku... U to vrijeme Buda, Batman, Supermen, Isus – sve mi je to bilo isto, do te noći kad sam povukao demarkacijsku liniju - rekao je prije par godina Troskot.

Tema: Hrvatska