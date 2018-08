Most o Agrokoru: Sad se vidi da su lagali javnosti i Saboru

Predsjednik Mosta Božo Petrov i bivši ministar gospodarstva Tomislav Panenić rekli su u četvrtak da objavljeni iskazi USKOK-u bivših izvanrednog upravitelja Agrokora Ante Ramljaka i potpredsjednice Vlade Martine Dalić pokazuju da su lagali javnost i saborski odbor.

N1 televizija, koja je objavila iskaz USKOK-u bivše ministrice gospodarstva i bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić, kao i iskaze Ante Ramljaka i Zorana Besaka, objavila je poslijepodne i komentare Bože Petrova i Tomislava Panenića.

- Što reći kad najprije imate jedan dopis od ministra upućen u Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, pa potom promijenite iskaz, a sada taj isti ministar kada ga pitate je li lagao kaže 'teško pitanje' - rekao je Petrov za N1 .

Ministra financija Zdravka Marića novinari su danas pitali je li lagao na Povjerenstvu za sukob interesa o broju sastanaka radne skupine za Agrokor na kojima je bio, s obzirom na to da je, prema objavljenom iskazu, savjetovao skupinu na sedam, a ne samo na dva sastanka o kojima je raspravljalo Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Radnu skupinu je bio inicirao Most pod uvjetom da u čitavom procesu ne sudjeluje ministar financija. Marić je novinarima na pitanje je li lagao, odgovorio: "Jako teško pitanje što me pitate, nisam lagao nikome".

"Sad vidimo da su lagali, ne samo javnosti već i u Saboru, da na saborskom odboru nisu iznijeli istinu", kazao je Panenić danas u Vukovaru.

"Mislim da je to pitanje koliko su iskreni, zašto ne žele saborsko povjerenstvo", kazao je Petrov. "Hrvatski narod zaslužuje istinu," rekao je i poručio: "Oni trebaju od RH nešto napraviti, ako ne znaju, trebaju odstupiti", zaključio je.

Most traži odgovornost i ostavke zbog nebrige o vodi u Vukovarsko srijemskoj županiji

Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov i saborski zastupnik Tomislav Panenić posjetili su danas Vukovarsko-srijemsku županiju i u Vukovaru upozorili da stanovnici te županije piju najlošiju vodu u zemlji, priopćeno je iz Mosta.

Zbog propusta institucija u praćenju zdravstvene ispravnosti vode, pozvali su na odgovornost i ostavkue župana, direktora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, predsjednika Županijske skupštine i ministra zdravstva.

"Pozivamo na odgovornost i ostavku svih odgovornih osoba u nizu. Prvo, župana Bože Galić koji nije osigurao sredstva za analize te time pokušao umanjiti ozbiljnost stanja vode u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Drugo, direktora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije i predsjednika skupštine Vukovarsko-srijemske županije Dražena Milinkovića jer nije obavještavao stanovništvo Vukovarsko-srijemske županije o svim uočenim problemima s vodom. Treće, ministra Milana Kujundžića jer nije poduzeo niti jednu jedinu radnju nakon što su primili obavijesti o analizama vode te nije sankcionirao odgovorne za ne postupanje po zakonu“, zaključio je Panenić.

Stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije isporučuje se voda najlošije kvalitete i ta činjenica je objavljena na stranicama HZJZ u sklopu Izvještaja o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u RH za 2017. godinu. Od 52 uzeta uzorka čak 19 ih je bilo neispravno, odnosno 36,5 posto uzoraka nije bilo pogodno za ljudsku potrošnju. O svakoj od tih nepravilnosti ovlašteni laboratorij je obavezan obavijestiti isporučitelja vode i Ministarstvo zdravstva, ali oni nisu reagirali, ne samo u 2017., već ni u 2016. godini, stoji u piošćenju.

„U ovom slučaju jasno je da Ministarstvo zdravstva nije brinulo o zdravlju građana Vukovarsko-srijemske županije jer ništa nisu poduzeli kada su vidjeli uzastopne porazne uzorke vode koju ljudi svakodnevno piju“, istaknuo je Petrov.

Panenić je istaknuo kako je u 2017. umjesto predviđenih 479 analiza uzoraka, analizirano samo 52 uzorka, odnosno 10 posto predviđenih analiza, a razlog je što Županija ne osigurava predviđena financijska sredstva, što je obveza temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. To je zakon za koji je nadležno Ministarstvo zdravstva i za taj prekršaj su predviđene novčane kazne, ali protiv Vukovarsko-srijemske županije i župana Bože Galića nije pokrenut niti postupak, a kamoli da su kažnjeni, rekao je.

Panenić je rekao kako su svi upoznati s problemom povećanih koncentracija arsena i drugih kemijskih onečišćivača u vodovodima Vukovarsko-srijemske županije. „Tu je ključna odgovornost Hrvatskih voda i Ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića. A svakako je tragično da stanovnici Općine Sikirevci koji leže na toj najkvalitetnijoj vodi ne mogu je piti“, dodao je Panenić.

Istaknuo je kako posebno zabrinjava 10 posto uzoraka koji su bili mikrobiološki neispravni. To znači da isporučitelji štede na filtrima i sredstvima za dezinfekciju na štetu građana. I o tome je upoznato Ministarstvo zdravstva i opet nema njihove reakcije, priopćeno je iz Mosta.