Most slobode bit će zatvoren preko vikenda: Provjerite kuda će voziti gradski autobusi

Zbog sanacije prijelaznih naprava, Most slobode bit će privremeno zatvoren za sav promet od subote, 13. kolovoza od 6 sati, do nedjelje, 14. kolovoza do 20 sati te će autobusne linije 166 (Glavni kolodvor – Donji Dragonožec), 219 (Glavni kolodvor – Sloboština), 220 (Glavni kolodvor – Dugave), 221 (Glavni kolodvor – Travno), 229 (Glavni kolodvor – Odra – Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište), 241 (Glavni kolodvor – Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor – Podbrežje), 243 (Glavni kolodvor – Kajzerica), 268 (Glavni kolodvor – Velika Gorica), 310 (Glavni kolodvor – Petrovina), 311 (Glavni kolodvor – Cerovski vrh) i 313 (Glavni kolodvor – Vukomerić) prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera, poručuju iz ZET-a.

Linije 234 i 243 prometovat će od Glavnog kolodvora redovnim trasama do raskrižja Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije – (lijevo) Slavonska avenija – (petlja desno) Avenija Marina Držića – Most mladosti – (desno) Avenija Dubrovnik – (desno) Avenija Većeslava Holjevca – (lijevo) Ulica Joszefa Antalla – i u nastavku uobičajenim trasama do odredišta.

Iste linije u smjeru prema Glavnom Kolodvoru prometovat će redovnom trasom do raskrižja Ulice Joszefa Antalla i Avenije Većeslava Holjevca – (desno) Avenija Većeslava Holjevca – (lijevo) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Most mladosti – Avenija Marina Držića – (petlja desno) Slavonska avenija - (desno) Ulica Hrvatske bratske zajednica – i u nastavku redovnim trasama prema Glavnom kolodvoru.

Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi linija 234 i 243 neće se zaustavljati na usputnim stajalištima osim na autobusnom stajalištu N.S. knjižnica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka, i na autobusnom stajalištu Bundek u smjeru juga.

Autobusne linije privremeno neće koristiti autobusna stajališta N.S.knjižnica u smjeru juga i autobusno stajalište Bundek u smjeru sjevera.

Linije 219, 220 i 229 od Glavnog kolodvora prometovat će redovnim trasama do raskrižja Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije – (lijevo) Slavonska avenija – (petlja desno) Avenija Marina Držića – Most mladosti – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Ulica Savezne Republike Njemačke – i dalje uobičajenim trasama prema odredištima.

Iste linije u smjeru prema Glavnom kolodvoru redovnim trasama do Avenije Dubrovnik – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Most mladosti – Avenija Marina Držića – (petlja desno) Slavonska avenija – (desno) Ulica Hrvatske bratske zajednice – i u nastavku redovnim trasama prema Glavnom kolodvoru.

Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi linija 219, 220 i 229 neće se zaustavljati na usputnim stajalištima osim na autobusnom stajalištu N.S. knjižnica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka, kao i na autobusnom stajalištu Središće na Aveniji Dubrovnik također u smjeru istoka.

Autobusne linije privremeno neće koristiti autobusno stajalište N.S.knjižnica u smjeru juga, obostrana autobusna stajališta Bundek, Muzej suvremene umjetnosti i Sopot, te stajalište Središće u smjeru zapada.

Linije 166, 221, 241, 242, 268, 310, 311 i 313 od Glavnog kolodvora prometovat će redovnim trasama do raskrižja Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije – (lijevo) Slavonska avenija – (petlja desno) Avenija Marina Držića – Most mladosti – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Avenija Većeslava Holjevca – u nastavku redovnim trasama prema svojim odredištima.

Iste linije u smjeru prema Glavnom kolodvoru prometovat će redovnim trasama do Avenije Dubrovnik – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Most mladosti – Avenija Marina Držića – (petlja desno) Slavonska avenija – (desno) Ulica Hrvatske bratske zajednice – i dalje uobičajenim trasama do Glavnog kolodvora.

Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi linija 166, 221, 241, 242, 268, 310, 311 i 313 neće se zaustavljati na usputnim stajalištima osim na autobusnom stajalištu N.S. knjižnica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka i na autobusnom stajalištu Muzej suvremene umjetnosti na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Autobusne linije privremeno neće koristiti autobusno stajalište N.S.knjižnica u smjeru juga i obostrano autobusno stajalište Bunde te stajalište Muzej suvremene umjetnosti na Aveniji Većeslava Holjevca u smjeru sjevera, poručuju iz ZET-a i mole putnike za razumijevanje.

