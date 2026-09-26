Most traži slobodne plaže! Pokrenuli peticiju za građane: Pripadaju svima, a ne elitama

Most u Primorsko-goranskoj županiji pokreće potpisivanje peticije za slobodne plaže bez lokota, a od Vlade i županije traži raskid koncesijskog ugovora s Costabellom d. o. o., koja upravlja riječkim Hiltonom, te da se sklopi novi ugovor u kojem će jasno biti naznačeno da na plaži neće biti ograda.

Rekli su to u subotu na konferenciji za novinare saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i predsjednica riječke gradske organizacije te stranke Petra Mandić.

Peticijom se traži raskid koncesijskog ugovora s Costabellom d.o.o., ako se utvrdi da se protivno ugovoru ili zakonu naplaćuje ili ograničava pristup hotelskoj plaži. Traži se i žurna revizija svih koncesijskih ugovora i drugih akata koji uređuju korištenje plaža i pomorskog dobra u Županiji te raskid, ukidanje ili izmjena svih ugovora i akata za koje se utvrdi da nezakonito naplaćuju, onemogućavaju ili ograničavaju slobodan pristup pomorskom dobru i plažama.

Miletić je naglasio da plaže pripadaju svima, ne samo elitama, da će nastaviti borbu za pomorsko dobro te će se potpisi na peticiju prikupljati tri tjedna. Rekao je da će peticiju uputiti županu Ivici Lukanoviću i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću te da su, budu li oni i dalje "štitili elite", već pripremili druge korake.

Istaknuo je da je Costabella d.o.o. uzurpirala pomorsko dobro, da ima koncesijski ugovor na dio plaže jer su im svojedobno Siniša Hajdaš Dončić i Zoran Milanović dali mogućnost da tim ugovorom podignu ogradu, ali da je u ugovoru jasno navedeno da prolaz građanima do plaže mora biti neometan i bez naknade.

Naglasio je da je ugovor prekršen, da imaju dokaze i svjedoke te je Most podignuo kaznenu prijavu, ali da DORH i dalje ništa ne radi. „Pozivam glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da prestane štititi Andreja Plenkovića, Olega Butkovića i Ivicu Lukanovića,“ rekao je zastupnik Miletić.

Petra Mandić naglasila je da je to peticija protiv svih nezakonitih koncesijskih ugovora, svih uzurpacija pomorskog dobra, koje nisu u skladu s hrvatskim zakonima te da traže i reviziju svih koncesijskih ugovora za plaže u Primorsko-goranskoj županiji.