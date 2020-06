Most: U programu smo ponudili ono što je moguće i ostvariti...

Voditelj Mostova Savjeta za gospodarstvo Mislav Kraljević zatražio je donošenje Nacionalne strategije gospodarstva, u kojoj bi ključno bilo privlačenje stranih ulaganja u Hrvatsku

<p>Borba protiv korupcije i klijentelizma, pokretanje gospodarstva i bolji sustav obrazovanja ključne su točke izbornog programa "Hrvatska se budi" Mosta nezavisnih lista, koji su u srijedu predstavili čelnici stranke i neki od nositelja izbornih lista.</p><p>Naš program je realan okvir, za razliku od drugih koji nude bajke i obećanja i vrijeđaju inteligenciju ljudi. Mi smo ponudili ono što je moguće ostvariti i ono što treba Hrvatskoj - pristojan život svakog građanina i pravedan sustav, poručio je predsjednik stranke <strong>Božo Petrov </strong>predstavljajući Mostov program, koji će od sutra biti dostupan online.</p><h2>Glavnog državnog odvjetnika treba birati dvotrećinskom većinom</h2><p>U fokusu Mosta je borba protiv korupcije, obrazovanje i budućnost mladih, ali program obrađuje i sva druga bitna pitanja poput zdravstva, poljoprivrede i statusa umirovljenika. Za sva ta pitanja imamo rješenja i ona stoje u našem programu, poručio je Petrov. </p><p>Voditelj Mostova Savjeta za gospodarstvo<strong> Mislav Kraljević</strong> zatražio je donošenje Nacionalne strategije gospodarstva, u kojoj bi ključno bilo privlačenje stranih ulaganja u Hrvatsku. Zalažu se za naplatu PDV-a državi nakon naplate faktura, ukidanje parafiskalnih nameta, veću potporu države poduzetništvu, transformaciju pravosudnog sustava i pripremu mladih za tržište rada.</p><p>Politički tajnik Mosta <strong>Nikola Grmoja</strong> poručio je da se za privlačenje stranih investicija mora mijenjati pravosuđe, kako bi se ubrzali pravosudni postupci.</p><p>- Želimo mijenjati način izbora i produljiti mandat glavnog državnog odvjetnika koji je sada odvjetnik vladajuće većine i bira se koruptivnom trgovinom. Njega se u Saboru treba birati dvotrećinskom većinom - poručio je Grmoja.</p><p>Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa Most bi dao veće ovlasti i pretvorio to tijelo u antikorupcijsku agenciju. Tražit će transparentnost troškova državnih dužnosnika i javnu objavu proračuna svih tijela, od lokalne do državne razine, jer je jedino transparentnost učinkovit alat u borbi protiv korupcije.</p><h2>Obrazovanje je prodano za zadovoljenje političkih interesa</h2><p>Nositeljica Mostove liste u 1. izbornoj jedinici Marija Selak istaknula je kako je obrazovanje na visokom mjestu njihovih interesa, kao i problem demokratskog deficita kako bi se spriječilo ponavljanje besramne političke trgovine u proteklom sazivu vladajućih s HNS-om.</p><p>- Bili smo svjedoci prodaje sektora obrazovanja za zadovoljenje vlastitih političkih interesa - poručila je Selak te najavila da će Most tražiti nepristrano vrednovanje dosadašnje reforme obrazovanja, poboljšanje materijalnih uvjeta u obrazovanju i očuvanje nastavnog procesa i eri digitalizacije.</p><p>Poseban značaj u Mostovu programu zauzima pitanje demokratskog deficita, a Selak je istaknula da o tome svjedoči činjenica da su parlamentarni izbori raspisani usred pandemije, te upozorila na onemogućavanje elektroničkog i dopisnog glasovanja i referenduma.</p><p>Most nudi rješenja u obliku promjene izbornog zakona i uvođenja veće preferencijalnosti s barem tri preferencijalno izabrana zastupnika i olakšavanje sustava referenduma koji danas onemogućava apsurdno velik broj potrebnih potpisa.</p><p>- Taj bi broj potpisa trebalo svesti na neku razumnu mjeru od dva do tri posto, kao što je slučaj u ostalim razvijenim europskim zemljama - istaknula je.</p><p>Najavila je za ponedjeljak posebnu konferenciju posvećenu obnovi Zagreba nakon potresa.</p><p>- Ako uđemo u Sabor nećemo dići ruku za aktualni zakon o obnovi Zagreba, koji ima mnoge manjkavosti. Ovaj prijedlog zakona ne dolazi u obzir - poručila je.</p><h2>Spremni sučeliti se sa Škorom pred narodom </h2><p><strong>Marin Miletić</strong>, nositelj Mostove liste u osmoj izbornoj jedinici, istaknuo je da će se Most zalagati za bolji standard mladih i studenata, pravednije društvo bez negativne atmosfere pesimizma i podjela.</p><p>Odgovarajući na novinarsko pitanje, Grmoja se osvrnuo na propale pregovore o zajedničkom izlasku na izbore Mosta s Miroslavom Škorom i njegovim Domovinskim pokretom.</p><p>- Pregovarali smo o suradnji, ali mi ne možemo biti na listama s Bandićevim žetončićima i s bilo kime tko ima repove iza sebe. Škoro je okupio široki spektar različitih ljudi, a mi smo sretni što s novim nekompromitiranim ljudima nastupamo na izborima jer jedino takvi ljudi mogu donijeti promjene - rekao je Grmoja.</p><p>Spremni smo sučeliti se sa Škorom pred narodom, očekujemo njegov odgovor. To može biti na bilo kojem trgu ii stadionu, nije nužno da to bude na televiziji, poručila je Selak. </p>