Most preko rijeke Save u Svilaju, vrijedan 22,3 milijuna eura, dio koridora Vc završen je u srpnju prošle godine, ali još nije stavljen u funkciju. Ovaj most kao i most koji se gradi u Bosanskoj Gradiški, također preko Save, zajednička je investicija Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Odmah po završetku mosta u Svilaju bilo je jasno da će se morati čekati završetak izgradnje pristupne ceste i carinskog terminala s bosanskohercegovačke strane. I dok je s hrvatske strane granični prijelaz odavna izgrađen, onaj s bosanskohercegovačke strane trebao je biti gotov još početkom svibnja. No kako je rečeno u utorak tijekom zajedničkog obilaska rok je prolongiran.

Vojin Mitrović, ministar komunikacija i prometa BiH rekao je da bi pristupna cesta, uključujući i carinski terminal s BH strane, trebala biti završena krajem srpnja ove godine.

- Ovo je ogroman projekt i imali smo određenih problema s dinamikom radova. Međutim, moramo razumjeti i interes EU-a i interes Republike Hrvatske koja je sa svoje strane izgradila pristupne ceste još prije par godina, a most je završen prošle godine. Sada imamo problem da imamo završene pristupne ceste i most s hrvatske strane, ali još nezavršen granični prijelaz s ove naše strane granice - rekao je Mitrović.

Unatoč obećanju da bi svi radovi u srpnju mogli biti završeni Mitrović je naglasio da to ne znači da će preko mosta krenuti promet između dvije države.

- Osim dovršetka izgradnje graničnog prijelaza s 'bh' strane, investicije ukupno vrijednosti gotovo 19 milijuna KM, problem je i kategorizacija samog prijelaza. Izuzetno otežavajuća okolnost za realizaciju ovog projekta je ta što još uvijek, od za to nadležnih organa, nije definiran status i kategorija ovog graničnog prijelaza koji je u izgradnji. Mi smo o ovom problemu u više navrata informirali, kako nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, tako i Savjet ministara BiH, s molbom da se u što kraćem roku definiraju status ovog graničnog prijelaza, međutim ovo pitanje je i dalje otvoreno. S obzirom na to da se radi o međunarodnom graničnom prijelazu između dvije države, to se isti određuje u skladu s međunarodnim ugovorom, kako je to propisano članom 10. Zakona o graničnoj kontroli. Ugovorom između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, koji je zaključen 2013. godine i na snazi je, granični prijelaz Svilaj-Donji Svilaj je određen samo za pogranični promet. Ovaj prijelaz ne može biti stavljen u funkciju sve dok nadležni organi ne definiraju njegov status i kategoriju – kaže Mitrović.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Oleg Butković istaknuo je koliko je koridor Vc važan ne samo za Hrvatsku i BiH, već i za druge zemlje.

- U Hrvatskoj završavamo dionicu do Belog Manastira koja će biti gotova sljedeće godine i puštena promet. Ostao nam je još nekoliko kilometara do granice s Mađarskom i očekujemo da ćemo to završiti do kraja 2023. godine - rekao je ministar Oleg Butković tijekom obilaska mosta u Svilaju, dodavši da će Republika Hrvatska učiniti sve da se što prije završi procedura kategorizaciju graničnog prijelaza Svilaj kako bi se most što prije stavio u prometnu funkciju.