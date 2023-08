Most Ždrelac opet uzima 'žrtve': 'Dobro je označen, ali uvijek se nađe netko tko iskušava sreću'

Namuče se, pošteno, cijeli je to pothvat dok se brod s jarbolom provuče ispod mosta. Malo pomalo jedrilica ili katamaran povlači se sajlama, milimetar po milimetar, jako to sporo ide, i to zna trajati satima. Jarbol grebe o sam most, točno se vidi po njemu gdje je izgreban, pun je ožiljaka od tih bliskih susreta. No ni jedan brod se ne uspije provući ili osloboditi bez stručne pomoći, govore nam Željko i Vera, koji godinama ljetuju na otoku Pašmanu, tik uz most Ždrelac uz istoimeno mjesto.