Mostovci o temi migranata: 'Teroristi nam ulaze u zemlju', lijevi zgroženi: 'Ksenofobi!'

Pozivam predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost Sinišu Hajdaša Dončića da sazove novu sjednicu i da u skladu s Poslovnikom pošaljete prijedlog koji ću onda uvrstiti u dnevni red i koji ćemo raspraviti. Htio bih otkloniti ove namjerno plasirane teze da HDZ i vladajuća većina izbjegavaju plenarnu raspravu o pitanju migracija. Ne, mi želimo tu raspravu i osobno želim pa vas molim da se u skladu s Poslovnikom uputi prijedlog od strane nadležnog Odbora, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon što je jedan Odbor pobio zaključak drugog zbog čega je oporba prozvala vladajuće da se boje rasprave o ilegalnim migracijama.

Podsjetimo, Odbor za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku nedavno je izglasao zaključak kojim se izvješće MUP-a o ilegalnim migracijama upućuje na plenarnu sjednicu Sabora. To su uspjeli jer na sjednici Odbora nije bilo vladajućih. Onda Jandroković nije htio uvrstiti to u dnevni red ističući kako nije upućeno u skladu s Poslovnikom te je zatražio mišljenje Odbora za Ustav, politički sustav i Poslovnik, koji je potvrdio taj stav. No, da ne bi ispalo da ne žele o tome raspravljati, Jandroković je sada pozvao da mu se uputi novi zaključak, no nije bilo jasno što traži od Odbora, obzirom da je oporba stava da je i ovaj prijedlog bio upućen u skladu s Poslovnikom.

Čim je spomenuo tu temu, u sabornici je nastao potpuni kaos zbog teze o migrantima kao teroristima.

- Sada popuštate pod pritiskom jer ste vi odgovorni, posebno ministar Božinović, za pad Schengena, što su vam rekli i sa slovenske strane, i vi ćete na kraju morati dopustiti ovu raspravu - poručio je Mostov Nikola Grmoja, a Jandroković opetovao da upute novi zaključak i da neće biti nikakvih problema za sazivanjem rasprave na ovu temu.

- Omalovažavate cijeli narod. Dok teroristi ulaze u našu Hrvatsku, nas Slovenija blokira, a vi ostavljate narod nezaštićen. Zbog čega Slovenija zatvara granicu? Zbog terorista. Ti ljudi koji ilegalno dolaze nose svoje ratove sa sobom - kazao je Mostov Miro Bulj, što je zgrozilo zastupnicu Radničke fronte Katarinu Peović.

- Nazvao je sve migrante teroristima, a vi niste reagirali - poručila je predsjedniku Sabora, a Mostovce kritizirala što huškaju na migrante, na što je Jandroković kazao kako nije shvatio da Bulj za sve migrante misli da su teroristi pa da zato nije na njegov govor reagirao.

Daljnja Mostova rasprava o ovoj temi dodatno je rasplamsala iskre u sabornici.

- Nisu svi migranti teroristi, ali svi teroristi su ilegalni migranti u zadnje vrijeme, uključujući i ovog iz Bruxellesa - kazao je Nino Raspudić, a Bulj dodao kako su to so skupine koje pucaju na našu policiju dok nam je granica šuplja k'o sir.

- Znači većina migranata su teroristi - upitao ga je Jandroković, a Bulj zagalamio.

- Nećete mi stavljati u usta, to ti je mogao Sanader, Karamarko, Kosorica, Plenković... - poručio je Bulj pa dobio jednu, drugu, a onda i treću opomenu jer je govorio bez dozvole, što znači da više nema pravo govoriti.

Peović je opet kritizirala Jandrokovića jer nije automatski oduzeo riječ Bulju, bez udjeljivanja opomena, zbog širenja mržnje.

- Vrlo je jasno rekao da su većina migranata teroristi. Riječ je o huškanju, predizbornoj kampanji najdesnijeg huškačkog kluba koji postoji u Saboru i vi to trebate zaustaviti - poručila je uz podršku ostalih iz lijeve oporbe.

- Potpuno je neprihvatljivo stavljati znak jednakosti između migranata i terorista i ako su mislili na pojedince, neka tako u buduće i kažu - kazao je šef SDP-a Peđa Grbin.

No, Mostovci su nastavili.

- Nejasno nam je kako se sad Peović stavlja u obranu migranata kad je svima poznato da bi ona ukinula privatno vlasništvo pa kada bi ti migranti prelazili preko neke granice kada bi ona bila na vlasti, bili bi goli i bosi i bez ono malo imovine i mobitela što sada imaju - poručila je Marija Selak Raspudić pa dobila odgovor.

- Čovjek bi od vas očekivao da kao filozofkinja razumijete razliku između privatnog i osobnog vlasništva - istaknula je Peović, a unatoč riziku od treće opomene opet se javio Raspudić.

- Terorist koji je ubio dva Šveđanina u Bruxellesu je identificiran kao ilegalni migrant. Nisu svi teroristi, ali su svi teroristi migranti, nemojte nam soliti pamet - poručio je i dobio treću opomenu, a zastupnica Možemo Ivana Kekin obrnula je tezu kako bi plastično objasnila ksenofobiju Mostovaca.

- S obzirom na vaš akademski stupanj očekivalo bi se da možete malo diferentnije razgovarati, ali valjda vam ksenofobija zaista ometa kognitivne funkcije. Ako idemo zaključivati da su većina migranata teroristi zato što je većina onih koji su u posljednje vrijeme počinili nekakav takav krimen, onda bismo mogli zaključiti da su, obzirom da većinom silovanja u Hrvatskoj rade muškarci, po toj logici svi muškarci ili većina muškaraca Hrvata silovatelji. To što radite je čisto širenje mržnje i može vas biti stid - naglasila je, a Grmoja istaknuo kako se pokazalo oni koji ilegalno prelaze granicu dolaze iz kultura gdje su teroristički činovi nešto što se odobrava.

- I toga moramo biti svjesni - kazao je.

Uključio se i Hrvoje Zekanović naglasivši kako Mostovci žele vojsku i žicu između Hrvata u Hrvatskoj i BiH, a Suverenist Marko Milanović Litre u nevjerici je s njegovim zaokretom prema migrantima.

- Nevjerojatno je slušati Hrvoja Marakeša Zekanovića koji je išao prosvjedovati u Marakeš kako danas brani HDZ-ovce i njihove politike. Nevjerojatan zaokret od 180 stupnjeva u odnosu na politike koje je zastupao u Suverenistima, a hvala Bogu, mi smo se riješili takvih problema - istaknuo je.

SDP-ov Arsen Bauk vratio je raspravu na tehničke detalje pa upitao što znači ova Jandrokovićeva najava i što bi Odbor za nacionalnu sigurnost sada trebao učiniti.

- Prvi zaključak je upućen suprotno Poslovniku, pozvalo se na krive članke koje se tiču godišnjih izvješća i zato očekujem od predsjednika Odbora da bez pozivanja na te članke uputi prijedlog zaključka i ja ću tu točku uputiti na dnevni red. Mi želimo tu plenarnu raspravu i nemamo problema o tome raspravljati - istaknuo je Jandroković.