Mosul je ponovno siguran grad: 'Zalijevao sam cvijeće, pomislio sam na trenutak 'gdje sam to'?'

Jednostavan čin zalijevanja cvijeća na ulici u starom dijelu Mosula potaknuo je Sakra Zakariju da zastane i pomisli kako je njegov grad ponovno siguran nakon što je 2017. oslobođen od militanata Islamske države.

- Na trenutak sam pomislio 'gdje sam ja to'? - rekao je Zakaria koji je grad napustio 2005., ali se 2018. vratio otvoriti kulturni centar Bajtna, u vrijeme kad su pod ruševinama još bile tisuće mrtvih.

Džihadistička skupina proglasila je kalifat u džamiji al-Nuri nakon što su prije jednog desetljeća osvojili Mosul. Tamo su nametnuli ekstreman oblik islama, ubijali manjinske skupine, zabranili glazbu i uništavali arheološka nalazišta. Labirint uličica u starom gradu na zapadnoj obali Tigrisa postao je poprište svakodnevnih egzekucija, otmica i drugih zločina.

Usprkos političkim borbama, optužbama o korupciji i kašnjenju u obnovi, život se vraća na obje strane rijeke.

Mosul ten years after Islamic State militants seized control and ruled for three years before being ousted by Iraqi forces and their allies | Foto: Khalid Al-Mousily

Više od dvadesetak ljudi koji su razgovarali s Reutersovim novinarom tijekom četverodnevnog posjeta rekli su da se danas osjećaju sigurnije nego ikad u protekla dva desetljeća.

- Život se sastojao od jedenja, spavanja i zaključavanja vrata kako vas ne bi oteli, ubili ili raznijeli - prepričava Zakaria. Njegova zaklada postala je vodeća atrakcija za domaće i inozemne posjetitelje, uključujući i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona 2021. godine.

Tijekom razgovora s novinskom agencijom u dvorište centra ušao je starac, pa se rasplakao dok je gledao fotografije izložene na zidu koje su prikazivale intelektualnu i kulturnu elitu grada iz boljih vremena.

- To je Mosul. Usprkos svemu, on ostaje kulturan, civiliziran grad - rekao je Nizar al-Hajat, ravnatelj škole u mirovini.

Lokalni dužnosnici i stanovnici tvrde kako će trebati dugo da se Mosul riješi ostavštine Islamske države. Grad je i dalje pun ruševina sedam godina nakon oslobađanja. No obnovljeni su mostovi, otvaraju se restorani te se ponovno čuje glazba.

