Motivi ubojice s Krima: Svađa s curom ili osveta nastavnicima?

U Rusiji je proglašeno trodnevno žalovanje zbog barem 20 ljudi poginulih i više od 40 ozlijeđenih u krvoproliću na Politehničkom fakultetu u Krimu. Među poginulima je i pet maloljetnika, a najmlađa žrtva,Sergej Stepanenko, imao je samo 15 godina.

- Moja prijateljica Dasha umrla je pred mojim očima. Trčala je pokraj mene, zatim je pala i prestala disati - rekao je jedan od šokiranih studenata.

Ljudi sa suzama u očima ostavljaju svijeće, cvijeće i igračke, izražavaju sućut obiteljima i prijateljima poginulih.

Podsjetimo, 18-godišnji student Vladimir Rosljakov u srijedu je stigao na faks i prema informacija lokalnih medija, prvo je detonirao eksplozivnu napravu u kantini i zatim počeo pucati po svojim kolegama studentima. Na kraju je ubio sebe.

Njegovo tijelo pronađeno je s oružjem u knjižnici fakulteta. Njegova majka, medicinska sestra Galina Rosljakova koja radi u jednoj od bolnica u koju su dovedene žrtve krvoprolića, pokušala se ubiti kada je saznala da je napadač njezin sin.

Rosljakovljevi roditelji su rastavljeni, a 52-godišnjeg oca privela je policija na ispitivanje.

Lokalni mediji pišu da je Rosljakov odrastao u siromašnoj obitelji. Njegov otac je invalid, a majka je navodno Jehovina svjedokinja, kršćanske sekte koja je strogo zabranjena u Rusiji. Navodno je slušao horror punk, i puno vremena provodio igrajući online videoigre.

Nurse attempts suicide after realising Crimea college shooter was her son https://t.co/eFEghf2DYP pic.twitter.com/APsE7u6AeB