STRAŠNA TRAGEDIJA

Motociklist (25) poginuo sudaru s autom u Slavonskom Brodu

Piše Franjo Lepan, Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Motociklist (25) poginuo sudaru s autom u Slavonskom Brodu
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Nakon sudara osobnog automobila i motocikla, vozač motocikla prevezen je u bolnicu, gdje je preminuo od zadobivenih ozljeda

Vozač motocikla (25) preminuo je u bolnici od posljedica ozljeda koje je zadobio nakon sudara s jednim osobnim automobilom, javljaju iz PU brodsko-posavske. Dojavu o sudaru s ozlijeđenom osobom zaprimili su u 15:29 sati, a motociklista su vozilom hitne pomoći odmah prevezli u bolnicu, gdje je kasnije tijekom dana od teških ozljeda preminuo.

Prema pričanju očevidaca do prometne je došlo nakon što je semaforu kod crkve Sv. Antuna jedan automobil krenu na zeleno svjetlo, ali očito nešto sporije. Vozač drugog automobila koji je bio iza počeo ga je pretjecati. U tom trenutku velikom brzinom iz smjera istoka došao je motociklist i izravno se sudario sa automobilom koji je u tom trenutku pretjecao.

Udarac je bio strašan, mladić je odletio u kanal pored ceste, a potom je na njega pao njegov motocikl. Na mjesto nesreće osim policije izašla su i dvoja kola Hitne pomoći, liječnici su pokušavali reanimirati mladića, kojeg su na kraju prevezli u slavonskobrodsku bolnicu u kojoj je nažalost od zadobivenih povreda preminuo, potvrdila je brodsko-posavska policija.

