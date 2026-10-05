Obavijesti

News

Komentari 0
UDARIO U DRUGO VOZILO

Motorist nakon sudara kod N. Marofa završio u bolnici: Po njega je stigao helikopter!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Motorist nakon sudara kod N. Marofa završio u bolnici: Po njega je stigao helikopter!
Foto: PU primorsko-goranska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policija navodi da je vozač motocikla prešao na suprotnu prometnu traku zbog neprilagođene brzine, gdje je sudario s teretnim vozilom

U prometnoj nesreći u subotu u blizini naselja Moždanec nedaleko Novog Marofa ozlijeđen je 20-godišnji motorist.

- Zbog neprilagođene brzine osobinama i stanju ceste prešao je motociklom na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, gdje je udario u priključno vozilo pridodano teretnom vozilu kojim je upravljao 43-godišnjak - navodi policija.

POLICIJA POTVRDILA Radnik pao s visine od dva metra: Helikopterom ga prevezli u Zagreb na liječenje
Radnik pao s visine od dva metra: Helikopterom ga prevezli u Zagreb na liječenje

Nakon udara motorist se odbio nazad na svoju traku te ga je udario drugi motorist (27).

- U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobio je 20-godišnji vozač motocikla, koji je helikopterom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu - dodali su.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatski projektili protiv srpskog oklopa: U borbenom scenariju T-72 nemaju šanse...
UBOJITE RAKETE

Hrvatski projektili protiv srpskog oklopa: U borbenom scenariju T-72 nemaju šanse...

Srbija ima snažan protuoklopni sustav u Kornetu i vlastiti razvoj, ali hrvatski paket ima širu kombinaciju platformi i načina djelovanja. To je hrvatska prednost, donosi novi broj Expressa
Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!
RAZOTKRIVAMO TAJNU MREŽU

Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!

Posao skupljanja žira od Hrvatskih šuma vrijedan tri milijuna eura dobile dvije male tvrtke koje se nikada prije tim nisu bavile. Direktno su povezane sa Zijadom Pezerovićem kojem se sudi za utaju poreza
KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'
POVRATAK KORIJENIMA

KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'

Na naslijeđenom zemljištu od oca u rodnom Grobniku Kolinda gradi novu kuću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026