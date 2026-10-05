Policija navodi da je vozač motocikla prešao na suprotnu prometnu traku zbog neprilagođene brzine, gdje je sudario s teretnim vozilom
UDARIO U DRUGO VOZILO
Motorist nakon sudara kod N. Marofa završio u bolnici: Po njega je stigao helikopter!
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U prometnoj nesreći u subotu u blizini naselja Moždanec nedaleko Novog Marofa ozlijeđen je 20-godišnji motorist.
- Zbog neprilagođene brzine osobinama i stanju ceste prešao je motociklom na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, gdje je udario u priključno vozilo pridodano teretnom vozilu kojim je upravljao 43-godišnjak - navodi policija.
Nakon udara motorist se odbio nazad na svoju traku te ga je udario drugi motorist (27).
- U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobio je 20-godišnji vozač motocikla, koji je helikopterom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu - dodali su.
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