'Možda bi Saša bio živ da se ne štedi na policajcima i opremi'

Najveći dio odgovornosti za smrt kolege snose naši šefovi! Saša Modrić danas bi vjerojatno bio živ da nas zbog štednje ne tjeraju na nemoguće. Mi nismo ljudi, mi smo im potrošna roba za nabijanje statistike i očuvanje položaja, tužni su, bijesni, ogorčeni i u suzama momci iz Mobilne jedinice prometne policije.

[video: 1205408 / Kolege poginulog policajca Saše Modrića: 'Danas bi bio živ da ne štede na nama']

Razgovarali smo s njima o njihovom kolegi kojeg su izgubili. Kažu, svjesni su opasnosti svoga posla, svjesni su da ljudi u prometu gube živote, ali ne mogu više podnijeti koliko je sustav bezobziran prema njima, koliko se malo ulaže u sigurnost i osnovnu tehničku prevenciju da bi se nesreće svele na minimum.

Spavao u Vinkovcima, išao u Sl. Brod pa u Zagreb

- Kako je moguće da policijski motorist vozi na ljetnim gumama, a temperatura je vani nula, dva, pet ili šest stupnjeva? Kako je moguće da je Saša kobnog dana spavao u Vinkovcima, motorom otišao raditi u Slavonski Brod od 11 do 17 sati i nakon toga, zajedno s ostalima, gas za Zagreb, jer moraš stići na sekundu napisati sva izvješća i biti gotov do 21 sat kako ne bi imao ni minutu prekovremenog! Pa je li to normalno da smo satima na motorima, u autima i nakon napornih radnih sati moraš žuriti za bazu da bi riješio papirologiju do određenog sata - dečki iz "Kobri" više ne znaju kome se obratiti, koga zamoliti za pomoć.

Za nabijanje tempa najviše krive svog zapovjednika. Brine samo, tvrde, da tko od njih ne bi slučajno imao koji prekovremeni sat i '"oštetio" MUP za 20 kuna.

- Nije to samo kod nas u Kobrama tako. Posvuda, ali sve ovisi tko ti je šef i kako se tko zalaže za tebe. Ponašaju se kao da troškove plaćaju iz svog džepa, a naši su životi ionako nevažni - ogorčeni su.

Kako se na motorima ne voze od studenog, pa dok ne zatopli, na njima su stalno iste gume. Ove koje imaju, kažu, nikako ne odgovaraju trenutnim vremenskim uvjetima. Osim toga, gume čak nisu niti nove. Odstoje zimu, propadaju, nakon toga na tim istim gumama moraju voziti velike brzine u potjeri za onima koji divljaju po našim cestama.



- Ništa nije bolje ni s autima. Na presretače nam montiraju gume stare po tri, četiri godine. I onda takva guma pukne pri većoj brzini, i? - pričaju nam, dakako anonimno.

Nabijaju im i kazne. Nije se jednom desilo da im se netko zabije u auto ili oni oštete auto tijekom potjere. Tad im se uredno piše kazna za izazivanje prometne nesreće, pa dečki iz svog džepa plaćaju po 1.500 kuna.

- Pa to nam je posao, ne ganjamo svojevoljno nekoga tko nam bježi. Ne idemo na kavu nego radimo svoj posao. Hoće li više netko nešto napraviti za nas? Hoće li DORH pokrenuti istragu oko smrti našeg kolege? - pitaju se policajci koji će u petak u 14.30 sati na gradskom groblju u Samoboru ispratiti tragično poginulog kolegu.

'On zna što znači biti u autu po 12 sati...'

Kobre traže pomoć svog bivšeg zapovjednika Josipa Ćelića koji je sad zamjenik glavnog ravnatelja policije.

- On jako dobro zna kako je to krvavi posao. Zna što znači biti u autu po 12 sati, odrađivati zadaće, zna kako je biti danima na terenu i koliko si umoran nakon smjene i onda se još vraćati doma. Molimo ga da spriječi da moramo divljati vraćajući se u bazu zbog prekovremenog sata koji nas neće obogatiti, a bogami niti ikoga osiromašiti. Molimo ga da provjeri u kakvim uvjetima i pod kakvim pritiskom radimo. Možemo li dobiti adekvatne gume? Može li nam pomoći i sačuvati nam živote? - uputili su apel Ćeliću.

Sve policajce, a osobito Sašine kolege iz Mobilne jedinice strašno je pogodila njegova smrt. To je već četvrti pripadnik "Kobri" koji je poginuo od osnivanja jedinice 2007. godine. Marija Kusanića ubio je general Ivan Korade 2008. godine, potom su 2012. godine prilikom povratka u bazu službenim vozilom poginuli Ivan Katanec i Dražen Lesićak. Posljednji je stradao Saša Modrić prilikom povratka motorom u bazu na zagrebačkim Oranicama.

Foto: Facebook

S obzirom da prema ustroju Mobilna jedinica prometne policije svoj posao obavlja na području cijele Hrvatske, rad je organiziran da se uglavnom radi deset sati, a kako bi se zadovoljila mjesečna satnica radi se 12, 8, pa i 11 sati, odnosno rad je organiziran drugačije kako bi se izbjegli prekovremeni sati, kazali su nam iz Sindikata policije Hrvatske (SPH).

U ovom konkretnom slučaju policijski službenici su otišli na teren u Slavoniju u četvrtak 21. ožujka. Radili su u četvrtak, petak i subotu po 10 sati, imali su odmor u nedjelju 24. ožujka i nastavili s radom ponedjeljak i utorak. U utorak su počeli raditi u 09,00 sati, a trebali su završiti u 21,00 sat. Taj dan radili su na području Slavonskog Broda i Nove Gradiške. U utorak su vozili oko 330 kilometara. U bazu na Senjaku trebali su stići do 19,30 sati kako bi se razdužili i napravili izvješća. To znači da su taj dan trebali raditi 12-satno radno vrijeme.

Spavali su u hostelu u Vinkovcima. Inače se na terenu, kažu u SPH, spava u objektima policijske uprave, ukoliko ih ima. Ako ih nema koriste se usluge privatnih objekata po pristupačnijim cijenama.

'Zašto se vraćaju u bazu bez odmora?'

Za vrijeme rada na terenu imali su osigurano noćenje sve do utorka kada su se trebali vratiti kući.

- Postavlja se pitanje zašto se policijski službenici, koji su taj dan radili na terenu, moraju vratiti u bazu, a nisu se negdje odmorili. Da li je to zato što se ne smije prekoračiti vrijeme koje je na nalogu navedeno, kako bi se uštedjelo na još jednoj dnevnici. Samim načinom ovakvoga rada ugroženi su ljudski životi kolega jer su svakodnevno izloženi umoru, iscrpljenosti, a na žalost i smrtnim posljedicama - pitaju se u SPH.

Početak sezone rada s motorima krenuo je od 1. ožujka 2019. godine iako su na snazi zimski uvjeti.

- Svi motoristi imaju motoristička odijela plavo-žute boje koja su propisana Uredbom bez posebne dodatne opreme, a u posebnu dodatnu opremu spadaju prsluk sa zračnim jastucima na vratnim kralješcima, i u hlačama zračni jastuci na lumbalnim križima. Oni nisu nabavljeni za motoriste Mobilne jedinice prometne policije, jer to nije u skladu sa Uredbom, a nisu ih stavili u Uredbu kako bi se uštedjelo. Ovo se odnosi na sve motoriste u MUP-u. Odobrena su sredstva za nabavu novije opreme, koja nije nabavljena - kažu u SPH. Dodaju da je rukovoditelj ponudio psihološku pomoć policajcima koji su bili sa Sašom u trenutku pogibije, no oni su to odbili.

Da se rukovoditelji trude da je prekovremenih sati što manje potvrđuje i Tomislav Teri, predsjednik Općeg sindikata MUP-a.

- Najveći problem je što nedostaje veliki broj policajaca kako u Ravnateljstvu tako i po upravama. Rukovoditelji se trude da to bude što manji broj prekovremenih zbog financijskih troškova. Nije to ni jedini slučaj u posljednjih godinu ili dvije dana, da je policajac tako stradao. Kolega iz interventne u noćnoj smjeni sletio i izgubio život. Predlažem Vam da se sami uvjerite u kakvim uvjetima policijski službenici rade, kakva vozila imaju, od motora, civilnih i policijskih vozila... - govori Teri. Dodaje da su zbog dugotrajnosti natječaja policajci prisiljeni voziti se u starim vozilima.

Glavnim razlogom za kroničan nedostatak policijskih službenika smatraju smanjenja plaće. Od 2010. do 2015. godine, policajcima je smanjena plaća od 18 do 25 posto, kaže Teri.

- Policijska plaća kreće se od 3800 do 4200 kuna. Nije ni čudo da policajci daju otkaze i odlaze raditi u inozemstvo - kaže Teri. Čelnici SPH i Općeg sindikata MUP-a izrazili su saučešće obitelji stradalog policajca i svim njegovim kolegama.

Policija: Nikada se nije više ulagalo u opremu

Policiju smo upitali koliko se često u prosijeku mijenjaju gume na policijskim motociklima, evo što su odgovorili:

Vezano uz Vaš upit, obavještavamo Vas kako je Mobilna jedinica prometne policije ustrojstvena jedinica Ravnateljstva policije koja područjem rada pokriva teritorij cijele Republike Hrvatske, a ne područje jedne policijske uprave. Prilikom rada u potpunosti se poštuju sve odredbe koje reguliraju radno pravo, kao i važeći Kolektivni ugovor. Rad policijskih službenika Mobilne jedinice prometne policije organiziran je na način da u pravilu rade četiri dana u tjednu odnosno 40 radnih sati.

Što se tiče prekovremenog rada, tijekom 2018. godine policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije ostvarili su ukupno 957 prekovremenih radnih sati koji su im u cijelosti isplaćeni kroz obračun plaće, a navedene brojke odrađenih i isplaćenih sati demantiraju Vaše navode.

Kada govorimo o sigurnosti i opremi, moramo Vas podsjetiti da se nikada nije više ulagalo u opremu i odore hrvatskih policajaca nego sada te da o svim nabavama MUP redovito izvješćujemo javnost. Osigurana je kvalitetna odjeća i obuća, vozila te dodatna oprema za policijske službenike, nabavljana razna specijalistička za pojedine linije rada.

U odnosu na Vaša konkretna pitanja, obavještavamo Vas kako je naš pokojni kolega Saša Modrić tijekom ovog mjeseca zadužio novo motociklističko odijelo. Policijski službenici motociklisti su tijekom ovog mjeseca dva radna dana proveli na kondicionoj vožnji motociklista u suradnji s Policijskom akademijom, Službom za stručno usavršavanje i specijalizaciju, dok je osam policijskih službenika bilo na Školi dobre i sigurne vožnje na „Autodromu Grobnik d.o.o.“ u Rijeci, a među kojima i naš pokojni kolega.

Nadalje, što se tiče službenih motocikala koje koriste policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije, obavještavamo Vas kako je tijekom 2018. godine nabavljeno šest novih motocikala marke BMW 1200 RT, a koje je koristio i pokojni policijski službenik. Navedeni motocikli se uredno održavaju te se na njih montiraju gume koje preporuča generalni zastupnik proizvođača BMW za Republiku Hrvatsku. Također se prilikom svakog servisnog intervala (godišnji ili 10.000 kilometara) obavlja izmjera potrošenosti gume u ovlaštenom servisu. Za izmjenu, guma po kilometraži nema intervala, već izmjena gume ovisi o starosti i istrošenosti. U praksi se gume na predmetnim motociklima mijenjaju na svakih 8.000 kilometara.

Na motociklu kojim je upravljao pokojni policijski službenik, s postojećim gumama je pređeno dvije i pol tisuće kilometara.