'Možda ćemo i pooštriti mjere, a onakvog lockdowna neće biti'

Moramo se pripremiti na sve moguće opcije i biti maksimalno odgovorni. Nitko nema čarobnu kuglu, ne treba se opustiti već pratiti situaciju, rekao je u srijedu Vili Beroš

<p>Strože mjere u Europi uvode mnoge zemlje, a možda ćemo novim mjerama morati odgovoriti i mi, sukladno epidemiološkoj situaciji. Rekao je to u srijedu ministar zdravstva <strong>Vili Beroš. </strong></p><p>- Ako nosimo maske, dezinficiramo ruke, to je najefikasniji način borbe protiv virusa - rekao je i poručio da građani moraju biti svjesni i shvatiti puno ozbiljnije neke tegobe koje su se ranije mogle ignorirati. Dodao je da su respiratorne tegobe, kašalj, bol u grlu simmptomi koji mogu biti uzrokovani Covidom. Oni koji imaju takve simptome trebali bi i izbjegavati okupljanja jer je to prevladavajući način širenja virusa.</p><p>- Posljednja okupljanja, posebno u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji, pokazala su da je to sada modalitet širenja virusa - rekao je i dodao:</p><p>- Svi oni koji rade s npr. djecom, posebno ako su ona rizična, moraju imati maske. U dvije županije imamo primjer da su postupali bez maski pred svojim korisnicima usluga - kaže.</p><p>- Mišljenja sam osobno da onakvog lockdowna neće biti - rekao je Beroš i dodao da mjere koje se sad uvode moraju biti selektivne, točkaste i fokusirane, sukladno situaciji. Dodao je da ne možemo govoriti o budućnosti jer ne znamo kako će se epidemija ponašati, ali da moramo poduzeti sve da onemogućimo širenje virusa. Rekao je i kako zdravstveni sustav ne smije generirati dodatne probleme, već sudjelovati u rješenju.</p><p>- Moramo se pripremiti na sve moguće opcije i biti maksimalno odgovorni. Nitko nema čarobnu kuglu, ne treba se opustiti već pratiti situaciju iz dana u dan - rekao je.</p>