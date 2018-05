'Možda se opet kandidiram za predsjednika, ja sam spreman'

- Moguće je da se opet kandidiram na predsjedničkim izborima. Ako se kandidiram, bit će bitka za svaki glas. Ako se ne kandidiram, neće biti predsjednika bez podrške Milana Bandića. A ja ću uvijek raditi ono što od mene traže ljudi. Spreman sam prihvatiti svaku funkciju koju mi građani Republike Hrvatske dodijele na poštenim izborima bilo koje razine, kaže u intervjuu Globusu Milan Bandić.

Gradonačelnik hrvatske metropole smatra da između upravljanja Zagrebom i vođenja Hrvatske nema velike razlike.

- Zagreb je gotovo 40 posto hrvatskih potencijala. Razlika je u liderima. Lideri se rađaju. No istinski lideri ne boje se širine, otvorenosti i konkurencije. Nakon osamnaest godina posvećenih Zagrebu mogu reći da bih sa sto pametnih ljudi mogao od Hrvatske napraviti Njemačku, kaže Bandić.

Bandić se osvrnuo i na situaciju u HDZ-u i položaj Andreja Plenkovića, suočenog s jakom opozicijom u svojim redovima. Na pitanje može li Plenkovića kao premijera uzdrmati unutarstranačka oporba odgovara:

- Dok je nas koji imamo nekakvog političkog iskustva, to nema šanse. Možda oni mogu izabrati nekog drugoga, ali ja ne vidim boljega. Znam samo jednoga koji bi to radio možda malo bolje. I to sam ja premijeru rekao. Tko je taj? Neću ga ja imenovati.

Koliko ova Vlada može izdržati?

- Može ona izdržati, ali nije to ključno pitanje. Pitanje je što ova Vlada u postojećem sastavu može napraviti. Očekujem prije ljeta sastanak s premijerom o strateškim projektima Zagreba kojima ćemo i Vladi dati vjetar u leđa. Možda se premijeru dogodi klik i pozove u pomoć sve druge koji mogu i žele biti od koristi. Loviti većinu svaki petak u Saboru sigurno nije rješenje, kaže Bandić i dodaje:

- Mislim da je sve otvoreno i da ni od velike koalicije ne treba bježati.