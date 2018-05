'Gdje god sam išao, zvao sam i novinare. Postoje putni nalozi'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić komentirao je odluku zagrebačke Gradske skupština koje je s 26 glasova vladajućih stavila izvan snage odluku Skupštine o otkupu dijela radničkih tražbina za trgovačka društva u stečaju. Govorio je i o putovanjima u Rim, uređenju Meštrovićevog paviljona, zastavama...

"Ja sam poznati borac protiv radničkih prava, ne bih se iznenadio da i to izađe negdje. Protiv radnika Imunološkog, Sljemena, Diokija, Tiska, Zagrepčanke... Da nije bilo razumijevanja mojih suradnika i novog povjerenika, nagodbe u Agrokoru ne bi bilo. Mi smo to riješili. Što se tiče komunalnog doprinosa, kad Vlada izmijeni zakon, Bandić će ga provesti. Sad će Bandić biti kriv za stečaj, al ja nisam bio ni ministar ni premijer. Ako treba biti kriv, prihvaćam i to", rekao je Bandić, a prenosi N1.

Gospodarenje otpadom

Na pitanja o Planu za gospodarenje otpadom, rekao je kako je "Plan upućen Skupštini, oni odlučuju o tome".

"Ne bih komentirao ki bi da bi", rekao je zagrebački gradonačelnik.

'Gdje god sam išao, zvao sam i vas'

Oporba ne odustaje od izvješća o putovanjima u Rim. Traže od gradonačelnika da "vrati pare".

"To je smiješno. Sva Bandićeva putovanja su na web-stranicama Grada Zagreba. Ako želite, možete to potražiti. Gdje god sam išao, zvao sam i vas. Kad budem prvi put išao u Rim, Beč, zvat ću vas da idete sa mnom. Ali vi ne idete jer vam je to preskupo... Postoje putni nalozi i sigurno neću tražiti od vas kad budem putovao, nego ću sam odlučiti. Sretan sam i ponosan na svako svoje putovanje. Više puta sam išao u Beč nego u Rim. Bandić nije žmigavac.

Bit ću punoljetan na čelu Zagreba 1.6. i radim samo u korist građana. Putovao sam na poziv gradonačelnika i Hrvata koji žive u gradovima-prijateljima, i bit će tako i ubuduće", rekao je odgovarajući novinaru N1 televizije na pitanje o spornim putovanjima.

Ponosan na zastave

Dodao je i kako je "ponosan na zastave".

"Nadam se da smo ih postavili i pred vašu redakciju. Znam da vas ne smetaju pa sam vam stavio da ih gledate s prozora, i europsku, i zagrebačku i hrvatsku zastavu", napravio je digresiju.

"Sve piše na stranici. Na dobrom sam tragu iz koje je kuhinje izašao spin oko mojih putovanja. To je sramotno, žalosno. Svi sve znaju, a sad su problem Bandićeva putovanja. Kaj god...", zaključio, dodajući na kraju kako o tome jesu li njegova putovanja skupa ili nisu odlučuju građani.

"Kad bih vas pitao, ne bih putovao nigdje. Idem gdje procjenim da trebam ići."

'Zašto vi mene mrzite?'

Gradonačelnik je burno reagirao na pitanje o uređenju Meštrovićevog paviljona na Trgu žrtava fašizma.

"Svi papiri koje su tražili postoje na gradilištu i u našem uredu. Zašto se bavite poluinformacijama i nastojite uzbuditi javnost? Ovo što ste rekli je laž (Ministarstvo kulture traži očitovanje oko uređenja Paviljona, op.a.), zašto se služite time? Sve što je Ministarstvo kulture tražilo, Grad je ispunio do zadnjeg papira. Vi to sve znate, ali imate zadaću da radite problem gdje ga ne treba. Meni je to izuzetno ozbiljno! Zašto vi mene mrzite, čemu to?! Zašto ne guramo kola naprijed da bolje živimo svi skupa? Nemjte podcjenjivati građane, oni više cijene djela od riječi", rekao je Bandić.