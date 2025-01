Može li pasti? Ranjeni Plenković na udaru je svog HDZ-a i u klinču s Domovinskim pokretom

Josip Dabro otišao je zbog pucnjave i pokušao je otići uz prasak.

Nakon ostavke koju je podnio kako ga premijer ne bi smijenio javno je poručivao da je tijekom mandata u Ministarstvu poljoprivrede bio izložen prijetnjama i zbog toga uživao policijsku zaštitu, te naglasio kako je upozorio premijera Andreja Plenkovića na kriminal u Hrvatskim šumama.

"Upozorio sam premijera na to", kazao je sada već bivši ministar poljoprivrede. "Nitko se time ne želi baviti. Šef mi je rekao da šutim, da to javno ne objavljujem, ali želio sam da takvi mutni poslovi dođu do ljudi koji bi ih razotkrili".

No sad će Dabro zauzeti mjesto u Hrvatskom saboru gdje se očekuje da će podržavati premijera za kojeg tvrdi da mu nije dao podršku u otkrivanju kriminala u Hrvatskim šumama.

No tu se sad postavljaju dva pitanja.

Prvo, zašto bi Domovinski pokret i dalje sjedio u Vladi s premijerom koji navodno traži od ministara da šute o kriminalu u Hrvatskim šumama? I drugo, zašto bi premijer Plenković bio u Vladi sa strankom čiji ministri pucaju iz pištolja, a njezin predsjednik Ivan Penava ih brani i opravdava? Baš kao što su svojedobno opravdavali i pucnjeve atentatora na Banske dvore.

Jedno drugo pucanje

Cijeli ovaj skandal s Dabrinim pucanjem podsjeća i na famozno pucanje vladajuće koalicije HDZ-a i Mosta prije osam godina. Most je tada prkosio premijeru i njegovu ministru financija Zdravku Mariću, kojemu nisu htjeli dati podršku u Saboru zbog povezanosti s Ivicom Todorićem, a Plenković je iskoristio dragocjenu priliku da se izvuče iz prisilnog političkog braka s problematičnim partnerom.

Dalje su uslijedili žetončići, HNS-ov slom, kupovina glasova u Saboru i naknadno osvojena još dva mandata na vlasti.

Ako je točno ovo što Dabro sada govori u svoju vlastitu obranu, kako bi se oprao od skandaloznog pucanja u pravcu slavonskih kuća i oranica, onda Domovinski pokret naprosto ne smije više biti u Vladi koja prikriva kriminal u Hrvatskim šumama.

Iako se iz Hrvatskih šuma sada brane da su podnijeli kaznenu prijavu u vezi spornog 150 milijuna eura teškog kriminala još ranije, dok policija tvrdi da nije dala policijsku podršku Dabri.

Riješi se DP-a

Pa ako Dabro iznosi neistine ili pokušava nategnuti istinu kako bi pokrio svoje "bećarsko" ponašanje, pa čak i optužiti predsjednika Vlade da prikriva kriminal, onda se Plenković mora riješiti nepouzdanog i problematičnog partnera.

Nešto se mora dogoditi.

To bi onda značilo pad Vlade, novo prebrojavanje saborske većine, pri čemu bi Plenković krenuo u tradicionalno sezonsko skupljanje žetončića, ili bi se raspustio Sabor i raspisali novi parlamentarni izbori koje već zaziva šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Ujedno, bila bi to i prilika da Zoran Milanović testira svoj opjevani utjecaj na Domovinski pokret kojim se hvalio nakon parlamentarnih izbora, pa jednim potezom srušio Plenkovića, još svježe ranjenog nakon poraza na predsjedničkim izborima.

U ovom trenutku Plenković je suočen s pobunom u HDZ-u, što god to značilo za stranku koja tradicionalno pokorno šuti dokle god postojano vlada, a sada je uvučen u skandal i suočen s potencijalnim sukobom s koalicijskim partnerima iz Domovinskog pokreta, svojevrsne desne frakcije HDZ-a.

S partnerima koje nikada nije želio, ali je bio prisiljen s njima se udružiti.

Kula od karata

Da se Plenković želi riješiti DP-a, pa još i prije lokalnih izbora, trebao bi složiti novu "žetonsku piramidu", parlamentarnu Ponzijevu shemu, u Hrvatskom saboru kojom bi kompenzirao osam mandata Domovinskog pokreta. U tom slučaju, ruke bi vjerojatno dao SDSS, možda i osvetoljubivi bivši DP-ovac Mario Radić, možda bi cijenu istaknuo još neki zastupnik, ali pitanje je bi li sve to bilo dovoljno.

S druge strane, Domovinskom pokretu uoči lokalnih izbora odgovara sukob s Plenkovićem kako bi mobilizirao svoje birače u Slavoniji (po kojima Dabro puca) i oslobodio se Plenkovićeva stiska kojim je ugušio DP, ali čemu se uopće mogu nadati ako raskinu koaliciju?

Ni Most se nije u potpunosti oporavio od izlaska iz Vlade, nakon što se prvi puta u svom postojanju našao u oporbi, već dugi mandat životari na političkoj sceni.

Plati šutnju

Trenutno je vjerojatniji scenarij po kojem će se Domovinski pokret zbog Dabrine ostavke naplatiti kontrolom nad Hrvatskim šumama, Plenković će se praviti da ne zna o kojem "šefu" Dabro govori, sve će pasti u zaborav, a koalicija nastaviti ploviti dalje.

Međutim, kad se poveže pobuna HDZ-ovih organizacija, ali i članova i biračkog tijela, nakon poraza Dragana Primorca, i to organizacija i glasača bližih stranačkoj desnici i kritični prema Andreju Plenkoviću, s ovim optužbama Josipa Dabre i potencijalnim sukobom Plenkovića i desničarskog DP-a, može se kreirati teorija o dvostrukom udaru s političke desnice na Plenkovića.

Jednom udaru iz HDZ-a i jednom udaru stranke sastavljene od bivših članova HDZ-a. Plenković tako mora istodobno gasiti dva požara.

Nikome se ne pada

Ipak, Domovinski pokret neće riskirati gubitak vlasti koje se jedva uspio dočepati, a HDZ neće riskirati pad premijera koji ih je dosad spretno dovlačio do pobjeda na njima važnim izborima, poput parlamentarnih. Usput, Plenković je zbog Dabrine ostavke dobio odobravanje građana zgroženih objavljenim snimkama pucanja kroz prozor auta, i to visokog dužnosnika stranke koja je pozdravljala i pucanje po Banskim dvorima.

Ovo se čini kao prilika da se Plenkovića oslabi ili možda čak natjera na ostavku, ali postavlja se pitanje je li HDZ za to dovoljno snažan, a Domovinski pokret dovoljno samoubilački raspoložen.