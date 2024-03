Može li Pelješki most izdržati udar velikog broda? Inženjerka: 'Predviđene su mjere zaštite...'

Most Francis Scott Key u Baltimoreu jučer se urušio nakon što se u njega zabio kontejnerski brod dugačak gotovo 300 metara. Šestorica građevinskih radnika koji su pali u vodu s mosta smatraju se mrtvima, poručile su gradske vlasti nakon ovog tragičnog događaja. "Kontejnerski brod koji je u utorak usred noći udario u most u Baltimoreu prethodno je ostao bez pogona, ali je posada pravodobnim upozorenjem spasila živote ljudi na mostu" izjavio je guverner Marylanda Wes Moore.

Guverner Moore rekao je na press konferenciji da se brod kretao prema mostu "vrlo velikom brzinom" i da su oni koji su njime upravljali poslali signal za uzbunu i najavili da će udariti u most. Poziv u pomoć osigurao da više automobila bude zaustavljeno prije ulaska na most, čime je spriječena veća katastrofa.

- Ti ljudi su junaci. Sinoć su spasili živote - rekao je.

Bi li Pelješki most 'preživio' ovakav udar?

O ovoj nesreći i tome bi li naš Pelješki most 'preživio' ovaj udar na HTV-u govorila je Gordana Hrelja Kovačević s Građevinskog fakulteta.

U startu je kazala kako se radi o čeličnom mostu. Stupovi su, kao i temelji armirano-betonski.

- Tvrdi se da je most projektiran po svim važećim propisima. No, od tada su se brodovi povećali. I masa brodova se povećala za čak 50 posto. Kad se brod projektira postoje propisi. Kod nas su važeće europske norme, odnosno hrvatske norme, koje su preuzete od europskih. A koje definiraju veličinu na koju moramo dimenzionirati most koji projektiramo - kazala je na početku razgovora ova diplomirana inženjerka.

A bi li Pelješki most izdržao udar broda od gotovo 300 metara? Hrelja Kovačević naglasila je kako ispitivanja ne postoje. To nije dio standardnih ispitivanja, novi mostovi se ispituju na prometno opterećenje.

- Što se tiče udara broda, nema ispitivanja. Međutim, mostovi se preračunavaju, Pelješki most je preračunat na udar broda. Ne na udar ovako velikog broda, on je preračunat na udar srednjeg broda, duljine stotinjak metara. Tamo su također predviđene određene mjere zaštite, što je također bitno - istaknula je.

Most u Baltimoreu, smatra Hrelja Kovačević, teško će u rekonstrukciju. Vjerojatno će se graditi novi most što će trajati najmanje tri godine... Navodno je most u Baltimoreu imao armirano betonske nosive konstrukcije koje prilikom udara jednostavno nisu izdržale.

- Opterećenje je puno veće, nego što je predviđeno i jednostavno gledate ogromne masivne konstrukcije koje se raspadaju kao da su od papira - dodala je.

Hrelja Kovačević naglasila je kako životni vijek građevine za normalne mostove iznosi 50 godina.

- Za važnije građevine je i sto godina, a može biti i više od sto godina. Kada je projektiran Pelješki most uzimani su svi parametri za trajnost veći i od sto godina - poručila je za kraj, piše HRT.