Može li ubojica Bulj tražiti obnovu postupka? Odvjetnici: ‘Samo u jednom slučaju može’

Anđelu nikad u životu nisam vidio, 22 godine sam bio nedužan u zatvoru, kazao je Ivan Bulj nakon što je u srijedu ujutro izašao iz Kaznionice u Turopolju. Bivši direktor Radio Sinja, član sinjske Hrvatske kršćanske demokratske unije te u jednom razdoblju i čovjek zadužen za promidžbu Alke izdržao je kaznu za ubojstvo 16-godišnje Anđele Bešlić do zadnjeg dana i od jučer je slobodan. Nakon izlaska iz kaznionice, u kojoj je proveo zadnju godinu, ustvrdio je kako je destjećima nevin bio u zatvoru.

- Dvadeset i dvije godine proveo sam nedužan u hrvatskim zatvorima. To sam govorio od prvog dana, to govorim i danas. Uvijek sam na sudu odgovarao na sva pitanja, nikad nisam krio lice fasciklom, jaknom, košuljom ili ničim drugim. Tužan sam zbog toga kakvo pravosuđe imamo u Hrvatskoj, a koje je na listi povjerenja hrvatskih građana na zadnjem mjestu, a od svih pravosudnih sustava u EU, nažalost, hrvatsko pravosuđe je na zadnjem ili predzadnjem mjestu - rekao je Bulj te dodao kako je osuđen na temelju indicija, "jedini u Hrvatskoj pretpostavljam."

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nisam 100 posto siguran, iako mi je tisuće presuda prošlo kroz ruke. Osuđen sam na kaznu dugotrajnog zatvora za kazneno djelo koje nisam počinio - kazao je Bulj dodavši kako je zatražio obnovu postupka.

- To su tlapnje. Ne vidim način na koji bi on mogao tražiti obnovu postupka. Obnovu postupka mogao bi zatražiti jedino ako bi se pojavio novi dokaz koji bi doveo do drugačije odluke u tom kaznenom predmetu pod kondicijom da se taj dokaz pojavio sada, a ne prije pet ili 10 godina - kaže Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo.

S Pavasovićem se slaže i Branko Šerić koji je, prije nego je ušao u odvjetničke vode, godinama bio sudac. “Ako se pronađu novi dokazi koji bi upućivali na potpuno drugačije činjenično stanje od onog utvrđenog u presudu, u pravilu oslobađajući, onda bi mogao imati obnovu postupka”, smatra Šerić.

Podsjećamo, Bulj je prije 22 godine sam ušetao u Policijsku postaju u Sinju kako bi se prijavio da je ubio Anđelu Bešlić, tada učenicu 2. C razreda Trgovačke škole u Sinju. Anđela je nestala 3. ožujka 2002., a pronađena mjesec dana poslije 7. travnja. Bulj je večer prije nego što se predao policiji svjestan kako mu je Anđelin otac Ivan Bešlić koji je sam provodio svoju istragu “za petama” sve priznao supruzi koja mu je rekla da bi mu bilo najbolje da se ubije nakon svega što je počinio. Silovanje mu nisu mogli dokazati zbog toga što je tijelo bilo u takvom stanju, ali je osuđen zbog teškog ubojstva. Porota je na sudu vidjela snimke i Buljevo priznanje. Osudili su ga, premda je tvrdio kako je u vrijeme ubojstva bio sa suprugom kod prijatelja. Ona ga je na sudu demantirala izjavivši kako je ona tu noć bila s njihovih troje djece u kući, a on negdje vani. Kada je njen suprug završio u zatvoru s djecom je napustila Sinj i otišla živjeti u okolicu Požege odakle je rodom i nikada se više nije vratila. Na Županijskom sudu u Splitu nepravomoćno su ga za teško ubojstvo maloljetne osobe osudili na 27 godina zatvora. Vrhovni sud je kaznu smanjio s 27 na 22 godine uz obrazloženje kako kazna ne smije biti odmazda društva i zbog olakotne okolnosti da je optuženik Ivan Bulj roditelj.

'Anđelu nisam ni poznavao'

- Ne znam jesam li je ikada vidio. Jednom sam na televiziji vidio jednog čovjeka koji je trgovac, poslovođa je bio u jednom dućanu na dnu tržnice u Sinju, koji je rekao da je bila kod njega na praksi, a tamo blizu sam radio pa sam možda nekad tamo kupio kakav artikl. Ali osobno pokojnu Anđelu Bešlić nisam poznavao, niti ikoga drugog iz njene obitelji osim njenog oca, Ivana Bešlića - ustvrdio je u srijedu Bulj dodavši kako su bili poznanici, a između ostalog su zajedno bili u ratu.

- Nismo nikad imali nikakve neraščišćene račune, profesor sam, bio sam na dvije magistrature, bojnik Hrvatske vojske iz 1992. g. Glupostima se ne bavim -odgovorio je Bulj na pitanje o prirodi njegovog odnosa s Anđelinim ocem. Kaže kako se s Ivanom Bešlićem nije čuo tijekom boravka u zatvoru.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ja sam sve objasnio na sudu. Gospodin Ivan Bešlić je bio na tim raspravama. Isto kao što danas govori u medijima nedokazane tvrdnje i mnoge, nažalost, laži, isto tako je govorio prije ročišta na sudu u Splitu kad je kao svjedok ispitan na sudu i s moje strane. Ništa od tih tvrdnji nije ponovio. Znači, nije ponovio razno-razne neistine, laži, koje su o meni iznesene - ustvrdio je Bulj.

'Ne bojim se i vratit ću se u Sinj'

- Ma što će nam, ne trebamo ga gledati u Sinju. Neka se ne vraća” rekli su nam Sinjani dan prije nego je Bulj izašao na slobodu. U Sinju, unatoč zahtjevima Buljeve rodbine, kako nam govori otac ubijene djevojke Ivan Bešlić da mu se omogući nesmetan i siguran povratak, Bulj nije dobrodošao.

- Ne želim ga vidjeti. On se neće vratiti u Sinj. Znam da će boraviti kod kćeri - kratko nam je rekao Ivan Bešlić u razgovoru samo dan prije izlaska Bulja na slobodu. Bulj je, kako su nam rekli u Sinju, i do sada kada bi izlazio iz zatvora u Turopolju gdje je premješten radi resocijalizacije boravio kod rodbine.

- Vratit ću se u Sinj svakako. U idućih par dana moram konsolidirati svoje zdravstveno stanje, financije, vozački ispit i neke druge stvari. Ali Sinja se nikad nisam odrekao, kuće se nikad nisam odrekao i vratit ću se u Sinj u skoro vrijeme” kazao je Bulj zaključivši “ Ne bojim se ničega, što bih se bojao”. Nakon toga sjeo je u kombi bez registarskih oznaka koji je vozio muškarac s maskom i kapuljačom.