'Može se ne raditi i neki drugi dan, to ne mora biti nedjelja...'

Od ponedjeljka. podsjetimo, počinje prva faza popuštanja mjera uvedenih zbog epidemije koronavirusa.

Otvaraju se, među ostalim, trgovine neprehrambenim artiklima izvan shopping centara, a Stožer je donio odluku o zabrani rada nedjeljom i blagdanima od idućeg tjedna. Nedjeljom će moći raditi samo pekare, kiosci i benzinske pumpe. Dakle, još sutra trgovine prehrambenim artiklima mogu raditi do 17 sati, a onda će moći raditi samo do subote do 21 sat.

Na pitanje boje li se da će tu odluku srušiti Ustavni sud, ministar unutarnjih poslova i šef Stožera Davor Božonović istaknuo je kako ne vidi smisla u tom pitanju.

- Vi znate da smo mi u sklopu mjera koje smo propisivali već regulirali radno vrijeme. Ova odluka je donesena na temelju preporuka epidemiološke struke. Sve se odluke donose po preporuci stručnjaka. I ove odluke vezane za popuštanje su se također pripremale, o njima se razgovaralo, sve kako bismo se nastavili uspješno boriti u spriječavanju korona virusa. Mi sada ulazimo u jednu novu fazu u kojoj također ima podosta nepoznanica - rekao je ministar Božinović.

Na pitanje do kad se to nedjeljom neće raditi, nisu dali konkretan odgovor.

- Vezano uz rad nedjeljom, mi smo prvo organizirali rad trgovina na način da radi samo jedna smjena, da smanjimo broj ljudi na ulicama , koji putuju na posao i križanje ljudi na radnim mjestima. Radilo se samo do 17 sati i sad kad smo stekli kredit dobre epidemiološke situacije i organizacije zdravstvenog sustava odlučili smo popustiti neke od mjera. Razmatrali smo produženje radnog vremena da se ljudi koji rade mogu opskrbiti. Sad će trgovine raditi od ujutro od 7 do 21, ali u dvije smjene s pauzom između 14 i 15 sati da bi se mogle izmijeniti smjene i dezifincirati sve. Dakle, s jedne strane smo povećali mobilnost stanovništva, a s druge smo razmišljali da ju treba nekako smanjiti pa se meni činilo da logično da to bude nedjelja - rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak dodavši kako to smanjenje mobilnosti može biti i neki drugi dan.

