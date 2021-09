Na rubu smo jednostranačja. SDP-u se ne piše dobro. Njihovo stranačko vodstvo pokazuje da im je ugodnije u stranci bez članova. Team building koji su imali u Tuheljskima je loš vic. Reklo bi se: ‘Selo gori, a baba se češe’, slikovito opisuje stanje SDP-a na političkoj sceni politički analitičar Žarko Puhovski.

Gledajući posljednju anketu CRO Demoskopa, SDP drži drugo mjesto, no u rangu statističke pogreške. Za vratom im puše Možemo!, no ne može se reći da SDP nikad nije lošije stajao.

- Najlošiji su bili u Račanovo doba kad su imali od četiri do pet posto, no to je bilo ‘90-ih. Mislim da će im ovaj postotak podrške nastaviti padati - dodaje Puhovski pojašnjavajući zbog čega smatra da je okupljanje pozicioniranih SDP-ovaca za protekli vikend bio loš vic.

- Bave se, kao, novim politikama, a nemaju stranku, odnosno ljude koji bi to provodili. Brišu članove i ponašaju se kao intelektualci koji će stvarati ideje, a netko drugi će ih napraviti. No oni su stranka u kontekstu organizacijske strukture - kaže Puhovski. Kao jedinu alternativu SDP-u vidi Možemo!, no ističe da njih tek čeka trnovit put.

- Oni su samo potencijal, nisu realnost jer u većini zemlje ne postoje kao stranka. Slijede im teški dani vođenja Zagreba, oporbene aktivnosti u Saboru te bi uz to trebali stvarati ogranke, a ni ovako nemaju dovoljno ljudi na terenu - pojasnio je Puhovski. No u razgovoru s SDP-ovcima koji ne vole imenima istupati kad su u pitanju ovako osjetljive teme poput rejtinga, u anonimnosti kažu da im čisto solidno ide.

- Sve je to već viđeni scenarij. Pa lošije smo stajali kad su izbacili Slavka Linića i Miranda Mrsića. Nakratko su na preskakale balon stranke poput ORaH-a. Na to smo se već naviknuli. To vam je isto kao kod Zorana (predsjednika Milanovića, op. a.): kad šuti, rejting mu raste, kad priča, pada mu - nasmijano će nam SDP-ovac iz Zagreba.

HDZ nitko ne ugrožava. Čvrsto drži vodeću poziciju.

- HDZ izvana nitko ne može ugroziti. No padom Domovinskog pokreta dio desnice će se aktivirati unutar HDZ-a povlačeći teze da su suviše otišli prema centu. Zna se koji su to - kaže Puhovski.