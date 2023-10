Možemo!: 'Premijeru, evo vam brojke. Imamo najgore plaće u EU i 70% višu inflaciju od svih'

Andrej Plenković nedavno nas je pozvao da pogledamo brojke ne bismo li se uvjerili u njegove navodne uspjehe u upravljanju Republikom Hrvatskom. To smo i napravili. Pogledali smo brojke, sve iz službenih izvora, koje svjedoče o stvarnoj kvaliteti života u Republici Hrvatskoj danas u odnosu na 2016., godinu kada je Plenković preuzeo vlast. Ako ne lažu službene brojke, onda Andrej Plenković ne govori istinu. Pokazatelji ekonomske moć, poručili su iz političke platforme Možemo, koji su na svojim stranicama objavili statističke podatke plaća, nekretnina, migracija u vrijeme dok je na čelu Vlade bio premijer Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: HDZ-ovci u deliriju zbog govora premijera

- Godine 2016. bili smo 7. najgori u EU prema prosječnoj plaći, dok smo 2022. bili 4. najgori. U 6 godina pali smo za 3 mjesta - u Hrvatskoj je plaća rasla daleko sporije nego u većini ostalih država članica. Prema udjelu prihoda osoba starijih od 65 u prihodu osoba mlađih od 60, 2016. bili smo 10. najgori, dok smo 2022. po istom parametru bili 6. najgori. U 6 godina pali smo za 4. mjesta - dodali su iz Možemo.

Naglasili su kako je Hrvatska u rujnu imala 70% višu inflaciju od prosjeka eurozone.

- Od listopada 2016. do kolovoza 2023. cijene hrane porasle su za 43,38% . Od listopada 2016. do kolovoza 2023. cijene prijevoza porasle su za 28,19%. 752. 000 hrvatskih građana (svaki peti stanovnik RH) je u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. Kvadrat stana u RH od 2016. do 2023., odnosno od početka prvog mandata Andreja Plenkovića do kraja lipnja ove godine, poskupio je 68,89% - rekli su iz Možemo.

Dodaju kako Građanke i građani Hrvatske žive 3 godine kraće od prosjeka EU, uz očekivani prosječni životni vijek od 77,7 godina.

- Drugi smo u EU-u po smrtnosti od malignih bolesti: u Hrvatskoj od malignih bolesti godišnje umre 328 osoba na svakih sto tisuća stanovnika, a u EU 190 osoba na 100.000. 239 stanovnika RH na svakih 100.000 godišnje umire od sprječivih uzroka smrti, dok je u EU prosjek 160 na svakih sto tisuća – 49% učestalije u Hrvatskoj nego je prosjek EU. 914 liječnika napustilo je RH od 2016., a 457 liječnika nedostaje nam samo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: 257 obiteljskih, 110 ginekologa i 90 pedijatara - naglašavaju iz Možemo.

Što se tiče demografije iz Možemo poručuju kako je 262.000 stanovnika iselilo je iz RH od kraja 2016., a 42 tisuće ljudi iselilo je iz RH samo u 2022 te je 17,47% djece (6281 prvašića) manje upisano je u prvi razred osnovne škole u RH u školskoj godini 2023.-2024.,u odnosu na školsku godinu 2016.-2017.

- Iz Vlade premijera Plenkovića su otišla ili smijenjena 28 ministara. Četiri ministra optužena su za kaznena djela tijekom obnašanja ministarske dužnosti: Lovro Kuščević, Darko Horvat, Tomislav Tolušić, Gabrijela Žalac. Osim njih, Pavo Barišić – ministar znanosti – morao je napustiti Vladu zbog plagiranja znanstvenog rada. 313,6 milijuna eura teške su malverzacije zbog kojih je Europsko tužiteljstvo u 2022. godini u RH otvorilo 23 istražna postupka, zbog zlouporabe sredstava iz EU fondova zbog manipulacija tijekom javne nabave, te korupcije. S 313,6 milijuna eura Hrvatska je mogla pokriti 100.000 kućanstava solarima - dodaju iz Možemo.

Kažu i da je Hrvatska treća najgora u EU po proizvodnji energije iz sunčanih elektrana nakon Latvije i Irske.

- Kada malo bolje pogledamo brojke, na što nas je premijer pozvao, jasno je da smjer u kojem Hrvatska ide treba preokrenuti. Ova Vlada imala je dovoljno vremena da Hrvatsku pogura naprijed i to nije učinila. Predstojeći parlamentarni izbori prilika su da ih zajedno smijenimo - zaključuju iz Možemo.