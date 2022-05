Možemo! traži zabranu rada hidroelektrane Lešće: Promjene štete za floru i faunu rijeke

Zbog potrebe da se povremeno smanji razina vode u akumulaciji, rijetki i najavljeni ispusti mogu biti iznimka jer je neprihvatljivo da se naglo podiže razina rijeke Dobre i stvaraju valovi te da se događaju nagle promjene temperature u sezoni kupanja, što je štetno i za floru i faunu rijeke, smatraju iz Možemo!

'Zbog nemilog događaja u kolovozu prošle godine, kada je vodni val s brane ugrozio život jedne kupačice, HEP je postao otvoreniji prema javnosti i poradio je na sustavu informiranja građana o vremenu puštanja vode iz akumulacijskog jezera nizvodno Dobrom', ističu te dodaju da najavljeni novi režim rada nije prihvatljiv.

Možemo! smatra da HEP-ova najava rada HE Lešća s jednom cijevi uz protok od 60 prostornih metara u sekundi samo noću zavarava javnost jer se bitno njezin način rada ne mijenja budući da su se tijekom ljetnih mjeseci dvije cijevi puštale vrlo rijetko, gotovo nikada, stoji u priopćenju uz ocjenu da je val od 60 prostornih metara u sekundi jednako opasan za život jer uzrokuje nagle oscilacije temperature vode.

HEP je jučer preko županijskoga Centra 112 obavijestio medije da će od 1. lipnja do 15. rujna ove godine i svake iduće godine HE Lešće raditi s pola kapaciteta, i to u večernjim satima, kako bi vodni val na Donjoj Dobri putovao tijekom noći do ušća u Kupu.

Iznimka će biti situacije s velikim povećanjem dotoka vode tijekom ljetnih ekstremnih oborina ili zbog mogućih rizičnih situacija u elektroenergetskom sustavu.

HEP je razvio aplikaciju preko internetske platforme na vanjskoj internetskoj adresi unutar hep.hr domene koja će sadržavati potrebne informacije o radu HE Lešća, a preko QR koda nizvodno uz rijeku Donju Dobru moći će se očitati moguća upozorenja.

