Kosinjani prosvjedovali protiv hidroelektrane: Projekt će oštetiti bioraznolikost prostora

Stanovnici Kosinja, gdje Vlada i HEP namjeravaju izgraditi hidroelektranu vrijednu 3,4 milijarde kuna, prosvjedovali su u petak ispred Ministarstva uprave i pravosuđa te su od Vlade zatražili da odustane od tog projekta navodeći da je ekološki neprihvatljiv.

Član Zelene akcije Enes Ćerimagić naglasio je da je izgradnja hidroelektrane na slivu rijeka Like i Gacke ekološki štetan projekt, čime bi se potopilo mjesto Gornji Kosinj, a mještani bi bili raseljeni.

Vlada je taj projekt proglasila strateškim interesom, a iz Zelene akcije već dulje vrijeme upozoravaju na ekološku štetnost tog projekta.

- Ovaj projekt je planiran već više od 50 godina u prostornim planovima, od tada je njima nametnuta zabrana bilo kakvog razvoja. Sada ova Vlada cinično nudi tržišnu cijenu za njihove nekretnine, koje se 50 godina nisu mogle razvijati i koje su propadale- upozorio je Ćerimagić.

Navodi da je projekt ekološki neprihvatljiv zbog velike štete koju će imati na bioraznolikost, izrazivši nadu da će Vlada odustati od projekta.

Stanovnik Donjeg Kosinja Dragan Prša istaknuo je da potezi Ministarstva nemaju veze sa zakonom.

- Po drugostupanjskom rješenju koje su nam dostavili bez adrese, trebamo se javiti kako bismo predali svoje vlasništvo u njihove ruke. Stavili su nas van svih ljudskih i pravnih okvira- kazao je Prša.

Usitnjavaju nas pojedinačno tako da imamo što više postupaka, sudskih i pravnih, bez prava na žalbu, ustvrdio je te dodao: "Oduzeta su nam ljudska prava i dostojanstvo".

Stanovnik Kosinja Pavao Klobučar upozorio je da su Kosinjani, odnosno vrijednost njihove imovine - obezvrijeđeni, dodavši da je to "ispod svake mjere čovječnosti". "Dovedeni smo pred zid", kaže.

Navodi da je jednom stanovniku nuđeno 300 eura po kvadratnom metru za generalno uređeno zemljište s kućom, upitavši se gdje se danas za te novce može kupiti zemljište, kuća ili stan.

Župnik iz Kosinja Pero Jurčević upozorio je da će pod vodom završiti crkva Sv. Ante, kapela Sv. Ane, župni ured i nekoliko groblja.

- To je sve kulturna baština, nije to samo vlasništvo crkve, već i države, to je hrvatsko nacionalno blago- naglasio je.

Kaže kako ih smeta što nitko s njima nije ozbiljno razgovarao i pregovarao. S biskupijom je obavljen samo jedan informativni razgovor, i crkvu se dovodi pred gotov čin", upozorio je Jurčević.

Dodaje da ih je posebno užasnuo način prekopavanja dvaju višestoljetnih groblja.

- To se radilo bagerima, neljudski, oduzelo se dostojanstvo mrtvima, a sada se to čini i živima- zaključio je Jurčević.

