MR uređaj usisao krevet u KB-u Merkur: Ostavili su ga preblizu, još ih pokušavamo razdvojiti!

U zagrebačkoj bolnici Merkur dogodilo se nešto nesvakidašnje, potvrđeno nam je u toj ustanovi. Njihov MR uređaj je doslovno "usisao" metalni krevet koji mu se, zbog ljudske pogreške, našao preblizu. Krevet se našao u tom jakom magnetskom polju i zalijepio za uređaj. Pacijenata na krevetu niti u MR uređaju, srećom, nije bilo, nitko nije ozlijeđen. Bolnički djelatnici sami nisu mogli krevet odvojiti od uređaja, čekala se za to specijalna tehnička ekipa, koja je upravo u postupku razdvajanja čudnovatog ljubavnog para. MR bi trebao opet proraditi u subotu, doznajemo kako je u tom nesvakidašnjem ljubavnom klinču zadobio samo manja oštećenja.

Kako nam neslužbeno kažu u bolnici, MR uređaji su konstantno upaljeni, ne gasi ih se, a kako se oko njih stvara jako magnetsko polje, krevet se u sekundi zbog ljudske pogreške našao preblizu, i MR uređaj ga je "usisao".

Kako stoji i u pristiglom službenom odgovoru ravnateljstva bolnice,"potvrđuju da je došlo do prekida u radu uređaja za magnetsku rezonancu zbog neadekvatnog postupanja djelatnika kod pristupa samom uređaju, zbog kojeg je uređaj trenutno izvan funkcije. Trenutno se utvrđuju sve bitne okolnosti samog događaja i razina oštećenja uređaja".

- Prva neslužbena obavijest od servisera uređaja ukazuje da šteta ne bi trebala biti značajna, međutim konkretnije informacije ćemo vam moći dostaviti tek po konačnom utvrđenju svih tehničkih detalja. Ukoliko prve procjene budu točne, očekujemo da će uređaj biti popravljen u kraćem vremenskom roku te ubrzo pušten u pogon. Naglašavamo kako nitko od pacijenata niti osoblja ustanove nije ozlijeđen, a ustanova raspolaže još jednim MR uređajem na koji će pacijenti biti preusmjereni, stoji u odgovoru bolnice.

- Nikad nam se prije to nije dogodilo, ljudska je pogreška u pitanju. Iako zaposlenici jako dobro znaju sva pravila, eto, dogodilo se u sekundi, krevet se našao preblizu uređaja, kažu nam neslužbeno u KB-u Merkur. To nije, dodaju, "ništa senzacionalno" niti priča za novine, događa se i u drugim bolnicama. Njima je prvi put. No ipak, kako ne zabilježiti ovu magnetsku privlačnost između aparata i kreveta u kojima, srećom, nikoga nije bilo...

Na Merkuru je bila i policija koja utvrđuje okolnosti.

- Znamo za događaj i utvrđujemo okolnosti, ali će pravo utvrđivanje svih okolnosti biti moguće tek kad se stvore preduvjeti za to, kaže za 24sata Marija Goatti, voditeljica Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Potvrđuje da nitko nije stradao.

Magnetska rezonancija nema štetnih zračenja pa u tom smislu ne može štetiti pacijentu, ali može doći do nesreće ukoliko nisu ispunjeni svi sigurnosni uvjeti. Magnetno polje uređaja privlači metal pa pacijent prije pregleda mora sa sebe ukloniti nakit, sat, različite kopče ili ukosnice, "piercing" i slično, dok metalni predmeti u tijelu u nekim slučajevima mogu biti i kontraindikacija za MR pregled, tako da ga nije moguće obaviti. Kod ovog je pregleda nužan nadzor pacijenata i ulazak u prostoriju tek nakon detaljne sigurosne provjere.