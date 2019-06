Mračne tajne: Što se sve krije iza kulisa hrvatskih stranaka...

Izbori za Europski parlament rezultirali su potresima u većini političkih opcija.

Živi zid nije jedini koji se raspada. U prvom dijelu insajderi nam otkrivaju detalje svađe u Startu Dalije Orešković, a saznajte zašto je nekad treća snaga u zemlji - Most, na granici pucanja te kojim smjerom planira ići kako bi vratila povjerenje birača.

Saznali smo i što se krije iza kulisa u SDP-u, koji je premašio svoja očekivanja te kakva je sudbina šefa stranke Davora Bernardića, čija je “glava bila na panju” prije samo nekoliko mjeseci.

Bero sad hoda pola metra iznad zemlje

Bero ima više sreće nego pameti, komentari su koji su se mogli čuti na Iblerovu trgu nakon što je SDP na europskim izborima u fotofinišu osvojio četiri mandata i tako nadmašio vlastita očekivanja i cilj od tri mandata.

Šef SDP-a, čija je “glava prije samo nekoliko mjeseci bila na panju”, izvukao se - barem za sada. Hoće li kapitalizirati novonastalu situaciju, ovisi o njemu i potezima koje će vući. Svi u stranci svjesni su da su na izborima imali ludu sreću s D’Hondtom.

- Bude li sad pameti, ovo se može pretvoriti u dobru priču - složni su iz oba tabora, sklonih i nesklonih šefu stranke.

Bernardić, ali i ljudi oko njega, svjesni su da su s četiri mandata u problemu kao da su osvojili i dva, jer treba opravdati očekivanja članova i birača. Najveći problem SDP-a i dalje je nefunkcioniranje između kluba zastupnika i vrha stranke. Bernardić je do sada relativizirao situaciju i ponašao se kao da problema nema.

- I dalje se s njim ne može ozbiljno razgovarati. Isti je kao i prije, ali sad hoda pola metra iznad zemlje - kažu upućeni.

Bernardić je u izbornoj noći euforično zahvaljivao kolegama s liste, govorio o “zajedničkom uspjehu ujedinjenog SDP-a”. U javnosti se stvorila percepcija kako je mudro postupio što je na listu stavio ljude koji ne pripadaju krugu njegovih pristaša. No svima je jasno da nije imao drugog izbora. Morao je postaviti ljude koji mogu povući glasove, a to su Tonino Picula i Biljana Borzan.

- Lukavo je napravio listu. Ti ljudi su odradili posao za njega i sudjelovali u spašavanju vojnika Bernardića. Bez obzira na odnos sa šefom stranke, nije bilo opstrukcija zbog SDP-a, jer nitko nije bio do te mjere neodgovoran - kaže izvor iz stranke.

Prve ankete pokazuju da rejting stranke, ali i Davora Bernardića, raste. Početkom lipnja u anketi CRO Demoskop SDP-u je potpora porasla na 20,4 posto. To je najbolji rezultat u proteklih godinu dana, a prema istoj anketi u svibnju su imali potporu tek 17,4 posto. I Bernardićev rejting je narastao na 2,7 posto, dok je prije godinu dana bio 1,1 posto.

Tad je od njega popularniji bio Zlatko Hasanbegović.

- To je medeni mjesec. Pitanje je što nas čeka kad se vratimo u realnost - kažu SDP-ovci.

Prvi test, odluka da SDP podrži Zorana Milanovića kao predsjedničkoga kandidata, položio je i kupio mir. Spriječio je predizbore, za koje je većina u stranci upozoravala da bi bili smrtna presuda za SDP, koji se nakon europskih izbora zbrojio. Sad se čeka i kako će Bernardić postupiti prema četvorici suspendiranih članova Predsjedništva: Siniši Hajdašu Dončiću, Peđi Grbinu, Vedranu Babiću i Mihaelu Zmajloviću. Navedena četvorka zaradila je suspenzije na dvije godine jer su javno propitivali kako Bernardić vodi stranku i inicirali pismo, koje je potpisalo oko 90 istaknutih članova, a kojim se tražilo od šefa stranke da odstupi.

Sugovornici podsjećaju da je Bernardić ranije davao pozitivne signale kako će se o suspenzijama razgovarati nakon izbora, no za sada o tome nije bilo riječi. Ljudi bliski Bernardiću komentirali su da je rezultat izbora dobar i bez njih. Sad se čeka sjednica Glavnog odbora SDP-a da se pokrene rasprava o suspenzijama, a koju je tražio klub zastupnika. Kad bi se one ukinule, nitko u stranci, bez obzira na to kojoj struji pripada, u ovim okolnostima neće imati argumente tražiti promjene na čelnome mjestu stranke. No dio SDP-ovaca smatra kako treba provesti i raspravu o osvojenih 18,71 posto glasova na izborima koji nije i ne smije biti razlog za euforiju.

- Nitko sad to ne spominje, ali taj rezultat je problematičan. SDP se trenutačno, kad HDZ iza sebe ima niz afera, nije imao kapaciteta nametnuti kao najjača stranka. Po logici stvari trebali smo imati daleko bolji rezultat od ostvarenog. Nismo dobacili do cilja od 203.000 glasova - kaže izvor napominjući da je postavljeni cilj za europske izbore bio vrlo konzervativan.

Dio SDP-ovaca iznenađen je i što Ranko Ostojić nije preferencijalno preskočio i ušao u Europski parlament, dok je s druge strane, temeljem rada drugih u kampanji, mjesto osvojila Romana Jerković. Izvori kažu kako je ova buduća eurozastupnica u predizbornoj kampanji najmanje dala, a sad si daje za pravo držati predavanja da se mora više raditi.

U stranci se priča i kako Ostojić nije uspio preferencijalno preskočiti na ulazno mjesto za Europski parlament jer su ga opstruirali u Dalmaciji. Nedavno je Gordan Maras na Facebooku objavio: “Neki misle da ja SDP-u ne trebam. Što vi mislite?”. Javnosti nije želio otkriti na koga je mislio, no izvori kažu da šefu zagrebačkog SDP-a o “glavi rade” Bernardićevi ljudi, na čijem je čelu vjenčani kum predsjednika SDP-a Tihomir Barišić.

Pripremili su tako analizu prema kojoj je SDP na europskim izborima podbacio u Zagrebu. Kako bi to potkrijepili brojkama, usporedili su rezultate lokalnih izbora za Zagreb s europskim izborima, ali su zbrojili glasove koje su dobili koalicijski partneri.

'Blijeda su kopija mladeži HDZ-a'

Neuspjeh na europskim izborima natjerao je i Most na promjene. Idu na unutarstranačke izbore, napisat će novi program stranke jer plan im je vratiti povjerenje birača, koji su im očito na proteklim izborima okrenuli leđa. Sve glasnije se priča o raspadu ove opcije.

Neslužbeno se čuje da im je plan profilirati se kao desna konzervativna opcija. Još razmišljaju hoće li imati kandidata na predsjedničkim izborima. Tomislav Panenić od stranačkog vodstva tražio je da se razmotri njegova kandidatura na predsjedničkim izborima. Glavni odbor o tome će se tek očitovati, no Panenić u utrku ide bez obzira na njihovu potporu.

- Nakon poraza na europskim izborima Božo Petrov i Nikola Grmoja trebali bi pokazati da su spremni drugima dati priliku. Tu će se vidjeti njihova odgovornost. Zbog konsolidacije stranke Most bi trebao imati svoga kandidata na izborima jer birači to očekuju. Ne možemo se predati nakon svakog manjeg pada - kažu izvori.

Upućeni u stanje u Mostu navode kako je opcija koja je nekad slovila za treću snagu u zemlji došla do granice pucanja, a razlog tome je što su Božo Petrov i Nikola Grmoja glavni kreatori politika i odluka, koje se ne propituju, a najmanje se sluša ljude s terena, odnosno bazu nezavisnih zbog kojih su se inicijalno i okupili. Oni, kažu nam, ne sudjeluju u kreiranju glavnih politika i odluka.

- U posljednjih godinu dana zbog loše komunikacije s nezavisnima izgubila se ta nit, što je problem. Most sve više djeluje kao stranka - navode upućeni.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U Mostu su poznati kao oštri kritičari HDZ-a, a naši izvori kažu kako oni sve više funkcioniraju kao vladajuća stranka. Za ilustraciju navode kako je supruga Hrvoja Runtića zaposlena u stranci. Podsjetimo, Runtić je mandat dobio na listi Živog zida, koji je napustio i pridružio se Mostu krajem rujna 2016. godine. Tako se proračunski novac za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, na ime njegova mandata, isplaćuje Mostu. Riječ je o 367.000 kuna godišnje za mandat.

Jedni uvjeravaju da u Mostu nema tektonskih poremećaja, a drugi iz distanciranja Ante Pranića, čelnika Nezavisne liste mladih, koji u Saboru i dalje djeluje u Klubu Mosta, iščitavaju prvi korak u raspadu ove opcije.

Pranić je aktivirao mandat u skupštini Splitsko-dalmatinske županije, gdje je formirao klub, a pridružili su mu se Ivan Kovačić, Ivan Andabak, Petar Maretić i Darko Svaguša te je time Mostov klub u županijskoj skupštini prepolovljen. Sve glasnije priča se da Pranić na terenu želi oživiti ideju povezivanja nezavisnih.

- Most je stranka koja nestaje, a izborni sabor bit će likvidacijski. Oni žive u iluziji da mogu nešto napraviti - predviđanja su Marka Vučetića, kojeg su izbacili iz Kluba Mosta.

On je ranije Most opisao kao Mladež HDZ-a po prilagođenom programu.