Mrak Taritaš: 'HDZ namjerno odugovlači s izborom ustavnih sudaca. Pa gdje je zapelo?'

Saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš u ime Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a upozorila je u srijedu da krajnji rok za izbor deset ustavnih sudaca istječe za dva mjeseca, a da još nisu počeli razgovori s 64 kandidata, ocijenivši da HDZ namjerno odugovlači.Za dva mjeseca, 7. prosinca, istječe krajnji rok za izbor 10 od ukupno 13 sudaca Ustavnog suda. Na javni poziv koji je trajao od 14. lipnja do 14. srpnja javilo se 66 kandidata s tim da su dvojica u međuvremenu povukla kandidature, dakle ima ih 64, a razgovori s kandidatima na nadležnom saborskom Odboru za Ustav , Poslovnik i politički sustav još nisu ni počeli, kazala je Mrak Taritaš u slobodnom iznošenju stajališta.

„S obzirom da ima 64 kandidata, da se krene danas pitanje je hoće li se stići uhvatiti rok”, dodala je.

Pa gdje je zapelo?, upitala je Mrak Taritaš i odmah dala odgovor: „HDZ na čelu s premjerom Andrejom Plenkovićem namjerno odgađa razgovore s kandidatima i odbija ozbiljno razgovarati s oporbom zato što smo mi rekli da nećemo podržati nijednog kandidata koji je na bilo koji način kompromitiran i da odbijamo nastaviti praksu da se Ustavni sud puni isluženim stranačkim kadrovima, što HDZ-u ne odgovara."

Smatra da HDZ čeka kako bi oporbu doveo pred gotov čin s namjerom da prihvati one kandidate koje on predloži. „A onda ako odbijemo i deset sudaca ne bude izabrano do roka, optuživat će nas da smo izazvali ustavnu krizu.”

Poručuje da neće pristati na te ucjene i dozvoliti HDZ-u da „zapojasa” Ustavni sud.

Ta institucija mora ostati zadnja linija obrane od HDZ-ove samovolje i glavni kriterij za izbor ustavnih sudaca mora biti stručnost, karijera bez mrlje i dokazana predanost principima i vrijednostima na kojim je Ustav utemeljen, prije svega predanost zaštiti ljudskih prava, istaknula je zastupnica.