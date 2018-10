Mrak Taritaš: Konačni striptiz vladajućih je upravo afera SMS

Prosvjed u Vukovaru, afera SMS. Čini se traje unutarstranačka borba u HDZ-u, iako to oni opovrgavaju. Kako se vama to čini?

Cijela priče oko SMS-ova je konačni striptiz HDZ-ova modela upravljanja zemljom u kojem se institucije države koriste za osobne i unutarstranačke obračune. To sve pokazuje da institucije države funkcioniraju u korist pojedinaca i klanova unutar HDZ-a, ali u Hrvatskoj se ipak vide promjene. Ranije se u HDZ-u sve odvijalo iza zatvorenih vrata. Da se našalim: HDZ je ipak napravio jednu reformu, sada su zbivanja i kod njih javna i transparentna. Evidentni su problemi. Govori tijela istaknutih HDZ-ovaca u Saboru pokazuje nervozu. U stranci očito postoji više klanova, koji se bore oko velikog plijena - mjesta predsjednika koji u njihovom sustavu nosi sve. Čini mi se da ova borba neće rezultirati primirjem jer su stvari otišle predaleko, već da će se ovoga puta jasno znati tko je pobjednik.

Mislite li da će u toj priči pobjednik biti Andrej Plenković ili druga struja primjerice ona Milijana Brkića?

Imam osjećaj da bi u cijeloj priči pobjednik mogao biti Andrej Plenković, jer on u ovom trenutku kontrolira represivni aparat. No, kad vam duh izađe iz boce onda ga je teško vratiti nazad. Duhove iz boce pustio je Tomislav Karamarko.

Plenković se s tim duhovima nije obračunao.

Imao je izbor obračunati se ili trpjeti. On je do sada odlučio trpjeti. Jedan od trenutaka bio je kad se morao odreći potpredsjednice Vlade Martine Dalić. Možda je trebao nju zamijeniti nekim drugim, ali išao je pragmatično i zamijenio je s ministrima Darkom Horvatom i Tomislavom Tolušićem. Svi koji malo prate politiku, znaju da oni nisu njegov izbor. Očito je i Plenkovićevom strpljenju došao kraj. To vam je kao vezana štednja, Andrej Plenković treba HDZ-u i HDZ treba njemu.

Mislite da će ovoga puta imati snage počistiti HDZ?

Loš sam prognostičar, ali za bazičnu higijenu u Hrvatskoj to bi bilo dobro, ali vidjeli smo tu već svašta pa me ne bi čudio i drugačiji rezultat.

Priča se o prijevremenim izborima, no čini se da oni trenutno, zbog zbivanja u strankama, nisu interesu ni HDZ-u ni SDP-u?

O toj priči se šuškalo cijelo ljeto, govorilo se o vrućoj jeseni. Opcija prijevremenih izbora je u rukama Andreja Plenkovića, a njegov interes je jedino da putem izbora u potpunosti ovlada HDZ-om. Prošli aktualni sat je bio interesantan. Predsjednik Vlade postavio se kao režiser i glavni glumac. Imam osjećaj da je glumio nekog drugog, iako je u životu puno bolje biti original nego loša kopija. On se očito odlučio biti loša kopija, a scenografiju je dao Gordan Jandroković. Kad se Plenković obraćao Bruni Esih mislim da se nije obraćao samo njoj nego desnici unutar HDZ-a.

Vladajuća većina je podebljana rukom bivšeg SDP-ovca Zdravka Ronka. Milanka Opačić podržavat će sve prijedloge dobre za građane, što ne isključuje podršku vladajućima. Iznenađuje li vas to? Jesu li vas razočarali?

Teško mi je reći da me išta više može razočarati. Ljudi pojedine odluke donose iz pragmatičnih razloga. Mi iz GLAS-a, postupcima od prije godinu dana, pokazali smo što mislimo. Kako smo tada postupili tako bi i za godinu dana. Neki ljudi to rade drugačije. Ono što zamjeram SDP-u, koji je od oporbenih stranaka ušao s najviše ruku u Sabor, je to što ne ukazuje što vladajući radi krivo, nego se još uvijek bave sami sobom.

U toj situaciji ne iznenađuje izlazak Zdravka Ronka, Milanke Opačić i Bojana Glavaševića, od kojih su neki od njih u stranci proveli 28 godina. To pokazuje da dubinski nešto nije u redu. Zadaća SDP nije da se bavi sobom nego da ukazuju na HDZ, koji se sada otvorio aferama. Loše vode ovu zemlju, a bolje je reći da je ne vode. U situaciji dok imaju sve na pladnju, oni se bave sami sobom i to je nedopustivo za najveću oporbenu stranku.

Što bi napravili da ste na mjestu Davora Bernardića?

On treba pokazati je li lider SDP-a ili nije i u jednom trenutku mora pokazati odlučnost.

I otići?

Ili ostati i da odu neki drugi. Tu nema druge. Evidentno tu više nema zajedničke sreće niti mogu više zajedno.

Onda im slijedi rascjep?

To cijelo vrijeme visi u zraku. Ne mislim da će do toga uskoro doći, mislim da će agonija još neko vrijeme trajati.

Je li oporba talac krize unutar SDP-a?

Oni su najjača oporbena stranka, koja ima 32 zastupnika, ali moć i alate, koje imaju kao oporba ne koriste. Nas u klubu GLAS-a i HSU-a je pet. Naša moć i mogućnosti u odnosu na njihovu je različita. Mi o svemu jasno i glasno progovaramo, iznosimo stavove i ukazujemo na probleme. Oni moraju shvatiti da imaju odgovornost, jer građani su nas birali da napravimo nešto dobro za ovu zemlju.

Kako napreduju pregovori o proširenju Amsterdamske koalicije?

Odlučili smo pod kišobranom Amsterdamske koalicije okupiti sve progresivne snage u zemlji koje su nam vrijednosno blizu i koji žele biti brana populizmu, desnom radikalizmu i da kažemo jasno - dosta!. Želimo biti mjesto okupljanja i pružiti građanima nadu naprednu i otvorenu Hrvatsku. Počeli smo razgovore s parlamentarnim strankama. Ova Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem vratila je Hrvatsku korak nazad. Počele su se narušavati vrijednosti za koje smo bili uvjereni da su trajne vrijednosti građanskog društva i liberalne demokracije.

Koje su to sve stranke. Dolazi li vam HSS?

Odradili smo dva kruga razgovora s HSS-om. Mi želimo biti uključivi. Puno je lakše biti isključiv, ali situacija u zemlju u ovom trenutku traži odgovornost i okupljanje svih onih koji predstavljaju točke potpora HDZ-ovom načinu upravljana i vođenja zemlje. Mi želimo stvarati blok koji će biti biti brana daljnjoj orbanizaciji Hrvatske.

Tko je idući na listi za razgovor?

Prihvatljiv nam je HSU s kojim imamo dugu i dobru suradnju, ali i neke stranke koje nisu parlamentarne, a koje su jake na regionalnoj razini poput PGS-a.

Oporba nema lidera. Hoće li se on tražiti u Amsterdamskoj koaliciji i jeste li to možda vi?

Lider se ne postaje tako da netko kaže ja sam lider. To se postaje radom, stavovima, nastupima te da se pozornica koju imamo, pa i ona u Saboru, iskoristili kako bi se jasno pokazali koje su to vrijednosti i stavovi za koje se zalažemo. GLAS je pokrenuo neke inicijative, svjesni da nam to najvjerojatnije neće proći, no time smo poslali poruku za što ćemo se jasno zalagati kada ćemo jednog dana participirati u vlasti. Netko vas treba prepoznati da ste lider, ne dolazi to samo po sebi.

Prepoznali su vas građani u anketama, prema kojima pušete za vrat Andreju Plenkoviću kao kandidatkinja za premijerku?

Ne mogu reći da mi to ne godi i to mi daje još veći osjećaj odgovornosti da moram biti još bolja, artikuliranija i jasnija u svojim stavovima.

Prema vladinoj poreznoj, mirovinskoj i obrazovnoj reformi, kakvu Hrvatsku vidite u budućnosti?

Ovdje nije riječ o reformama jer HDZ jednostavno nije reformska stranka. Nažalost, sve ide za time da je pitanje samo tko će zadnji ugasiti svjetlo u ovoj zemlji. Porezna reforma je kozmetika. Svima je jasno kako je potrebno omogućiti srednjem sloju da prodiše jer je on nositelj razvoja. Pravom poreznom reformom moramo rasteretiti gospodarstvo i rasteretiti rad. Poslodavci upozoravaju da je 50.000 radnih mjesta nepopunjeno, jer nema radnika. Iduće godine će to biti 100.000 radnih mjesta, a ministar financija Marić i premijer Plenković ponašaju se kao da to ne postoji. Gorući problem u ovoj zemlji nije hoće li PDV biti 25 ili 24 posto nego što mladi nakon završenog obrazovanja imaju spremne kofere, ne zato što nema posla već jer ne žele živjeti u ovoj zemlji. Kada je riječ o obrazovanju, koje je jedan od najvažnijih segmenta društva, resorna ministrica Blaženka Divjak je kao tajfun poharala cjelovitu kurikularnu reformu. Reforme nema. Ministrica se odlučila za dobar PR, koji bi se trebao temeljiti na sadržaju, kojeg također nema. HDZ nije taj koji će odraditi reforme, jer vidimo da imamo trgovačko-ucjenjivačku, a ne reformsku koaliciju.

Slijede nam izbori za Europski parlament. Treba li oporba na njih izaći ujedinjena?

Uvijek je najbolje da se ide zajedno, no evidentno je da to neće biti moguće, jer SDP neće biti spreman za razgovore još neko vrijeme. Kad bude spreman mi ne zatvaramo mogućnost da sjednemo za stol i vidimo što je najbolje. To nije ovaj trenutak i mi nećemo čekati.

Imate li ambicija za Bruxelles, hoćete li na listu?

Moja ambicija je uspjeh koalicijske liste na EU izborima i parlamentarna budućnost stanke GLAS. Želim pridonijeti tom uspjehu i bit ću kao podrška na začelju liste.