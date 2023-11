Mrak Taritaš pitala Radmana za poljubac, na njegov odgovor poludio Grbin: 'Seljačina!'

Koja vam je bila namjera i koju korist Hrvatska ima kad ministar pokušava poljubiti ženu, ministricu vanjskih poslova Njemačke, pitala je zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, koji je ostao u sabornici umjesto premijera Andreja Plenkovića.

- Cijeli dan čekam to pitanje, u redu, s pravom ga postavljate. Objasnio sam to već, kolega i ja smo kasnili na prvi događaj jer nam je zrakoplov kasnio i bio je to jedan nespretan pokušaj pozdrava, kolegicu znam već dvije godine, sjedimo zajedno i uvijek se pozdravimo. Ona je dala objašnjenje, ako ne smeta njoj, ne znam zašto smeta vama - kazao je Grlić Radman ponovivši kako je to bio kurtoazan pozdrav koji je ispao nespretno.

- U Njemačkoj je to nevažnoj jer su to pristojni i kulturni ljudi, ali kod nas je malo drugačije - dodao je, na što je šef SDP-a Peđa Grbin izgubio živce.

Najprije zbog toga što je Radman zaboravio isključiti mikrofon.

- Majstore, isključi mikrofon da mogu govoriti - zagalamio je pa nastavio kad je Radman isključio svoj, a on uspio uključiti svoj mikrofon.

- Ovakva seljačina, koja je izvrijeđala RH, sve nas i ovdje sada istupom u Saboru, povrijedio je članak 238. i štošta drugo. Da nam na ovakav način docira i onda vrijeđa, a vi ne reagirate, koji bi trebali ovdje štititi sve zastupnike, gospodine Sanader, sram vas može biti. A njega za ono što je napravio u Njemačkoj. Samo neka pogleda kako se reagiralo u Španjolskoj na predsjednika njihovog nogometnog saveza - rekao je potpredsjedniku Sabora koji je preuzeo predsjedavajuću palicu Anti Sanaderu, koji mu je uzvratio da se on sad ponašao kao zadnji uličar.

- Vi se sramite - digao se iz klupe i dobacio mu Radman bez dozvole za riječ.

Zgražanje je iskazao i HDZ-ov Marko Pavić.

- Ovakav govor, ovakva nervoza, izderavanje, govorenje ministru da je seljačija, pa to još nisam doživio. Pa vi odete u Njemačku i kancelar Scholz vas ne primi iako ste iz iste grupacije, što nije to sramota? Eto kakva bi Hrvatska bila da ste vi premijer - rekao je.